Mireasa sezon 10. Sorin și Simona au vorbit prin intermediul unui apel video. Concurentul vrea să plece acasă. Ce a spus

Ediția din data de 15 noiembrie a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Sorin vrea să plece acasă, unde îl așteaptă Simona. Băieții l-au nominalizat în unanimitate să plece părăsească casa Mireasa.

În ediția din 15 noiembrie 2024 a emisiunii Mireasa-Capriciile Iubirii, Sorin a recunoscut că vrea să plece acasă și că este mulțumit cu faptul că a fost nominalizat pentru cursa de eliminare.

Descoperă în rândurile de mai jos ce declarații a făcut concurentul!

Sorin și Simona au vorbit prin apel video

Gabriela Cristea a fost curioasă să afle părerea lui Sorin cu privire la faptul că a fost propus spre eliminare, iar declarațiile lui au fost cu adevărat surprinzătoare.

Gabriela Cristea: Au simțit băieții că-ți dorești mai mult să fii înafara Casei Mireasa?

Sorin: Da, cu siguranță și țin să le mulțumesc pe această cale, deoarece am observat că după plecarea Simonei nu am mai avut energia necesară, starea mea de spirit a scăzut, pur și simplu nu mă mai regăsesc...

Gabriela Cristea: Crezi că și-ai rezolva mai ușor problemele de familie împreună cu Simona afară?

Sorin: Cu siguranță mi-aș rezolva toate problemele mult mai bine înafara casei.

La scurt timp, Simona a intervenit prin intermediul unui apel video, iar lui Sorin i-a revenit zâmbetul pe buze!

Simona: Dragostea învinge și distanța și problemele! Dragostea adevărată trece peste orice!

Sorin: M-am emoționat maxim, nici nu știu ce să zic. Sunt nerăbdător pentru gala de vineri.

Simona: (...) Ce vrei să facem?

Sorin: Ce-mi doresc? Ceea ce am vorbit noi. Să ne vedem de relația noastră înafara casei, s[ ne întemeiem o familie. M-am emoționat maxim în momentul ăsta când te văd! Am lăsat aseară pe AntenaPLAY un mesaj și am specificat că aș aștepta o scrisoare de la tine că să aflu ce îți dorești tu de fapt.

Simona l-a asigurat că va urma o scrisoare, iar Gabriela Cristea a fost curioasă dacă ea s-ar întoarce în casa Mireasa având în vedere că și-a dorit să plece.

Fosta concurentă a recunoscut cu zâmbetul pe buze că s-ar întoarce oricând.

Sorin crede că într-un final va primi binecuvântarea ambilor părinți pentru a continua relația cu Simona, iar doamna Ana n-a vrut să se pronunțe în acest sens.

