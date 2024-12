Amme, despre cum a ajuns să participe la Chefi la cuțite. De la cine a moștenit pasiunea pentru gătit: „Tatăl meu este...”

Amme a dezvăluit cum a ajuns să participe la Chefi la Cuțite, dar și de la cine a moștenit pasiunea pentru gătit. Iată ce mărturisiri a făcut concurenta la XNS!

Ana Maria Elena, o tânără din Slatina, cunoscută de toată țara drept Amme, datorită melodiilor pe care le-a lansat, a făcut senzație odată cu participarea la Chefi la cuțite, iar tot mai mulți sunt curioși să o cunoască.

Amme a dezvăluit că provine dintr-o familie de cântăreți de muzică populară, iar Mariana Baciu, bunica ei, a cântat cu Irina Loghin, Maria Ciobanu și Maria Tănase.

Prezentă în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars, Amme a vorbit despre experiența Chefi la cuțite și a dezvăluit de la cine a moștenit pasiunea pentru bucătărie, dar și ce îi place cel mai mult să gătească.

Citește și: Chefi la cuțite, 18 decembrie 2024. Doi concurenți au ajuns la eliminare. Cine a fost salvat cu amuleta și cine a ieșit

Cum a ajuns Amme să participe la Chefi la cuțite

Amme a dezvăluit la Xtra Night Show că experiența Chefi la cuțite este o adevărată provocare pentru ea, atât din punct de vedere fizic, cât și psihic.

„Este o emisiune solicitantă, pentru că stai foarte multe ore, gătești continuu și trebuie să faci față comentariilor colegilor. Este o competiție extrem de reală și toate reacțiile mele au fost foarte reale. Am plâns, am țipat, mi s-a făcut rău”, a mărturisit concurenta Chefi la cuțite în platoul Xtra Night Show de la Antena Stars.

Amme a dezvăluit și de la cine a moștenit pasiunea pentru gătit: „De la tata. Bunica mea este moldoveancă și gătește foarte bine și mama e cu supele. De la toți trei, dar tatăl meu este cel mai pasionat om pe care eu îl cunosc atunci când vine vorba de bucătărie, numai că el face mâncare grasă, gustoasă și eu așa mănânc”

Întrebată de Andrei Ștefănescu cu ce s-a ocupat înainte să devină artistă, Amme a mărturisit că în tinerețe a împărțit inclusiv pliante.

„Am împărțit pliante la toate gurile de metrou. Am lucrat ca ospătar, am fost și picolo și după am avut școli de dans pentru copii, unde am avut 250 de copii. Acolo a fost ceva al meu. Eram la mine în Slatina și nu puteam face muzică din Slatina”, a mai adăugat ea, când a fost întrebată de ce nu a continuat cu școala de dans pentru copii.

Amme a mai dezvăluit că cel mai greu moment de la Chefi la cuțite a fost acela când a fost luată cu salvarea, după ce Chef Orlando Zaharia a folosit amuleta pentru a o schimba cu un concurent din echipa lui Chef Ștefan Popescu.

„Țin minte că am dat testimoniale cu coșul de gunoi lângă mine”, a mai dezvăluit Amme, prezentă în platoul XNS de la Antena Stars.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

Citește și: Chefi la cuțite, 17 decembrie 2024. Cine a câștigat al șaselea battle. Un concurent din echipa verde a fost eliminat