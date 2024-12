Mireasa, sezon 10. Tess, prima reacție după aflarea veștii că Ionela e însărcinată. Ce spune fosta iubită a lui Robert

Înainte de marea finală a sezonului 10 Mireasa și cu câteva zile după ce s-a aflat că Ionea este însărcinată, Tess, fosta concurentă și fosta iubită a lui Robert, a venit cu o reacție.

Tess s-a filmat vorbind despre Ionela și Robert, care așteaptă un copil. Fosta iubită a lui Robert e de părere că un copil e ceva foarte important în viața unui om, motiv pentru care și-a declarat susținerea față de ei în finală.

Tess spune că o susține în finală pe prietena ei Daiana, însă este de părere că și Robert și Ionela ar trebui să câștige, având în vedere că tânăra e însărcinată.

Chiar dacă e fosta lui Robert, Tess a avut cuvinte frumoase despre faptul că va deveni tătic.

Citește și: Mireasa sezonul 10, 9 decembrie 2024. Tess face dezvăluiri despre Robert. Ce i-ar fi spus fosta iubită a tânărului

Articolul continuă după reclamă

Pe cine susține Tess în finala sezonului 10 Mireasa

„După cum știți urmează marea finală din emisiunea Mireasa, sunt 4 cupluri în competiție, după cum știți Daiana mi-a fost alături pe tot parcursul emisiunii și nu am cum să o susțin atât pe ea cât și pe Cristi, ei sunt favoriții mei, dar știu că o să sune ipocrit, este alegerea voastră să mă judecați, dar în același timp cred că și Ionela și Robert ar trebui să aibă o șansă la premiu, pentru că urmează să aibă un copil și un copil este ceva foarte important în viața unui om și nu putem să dăm la o parte acest lucru. Poate sună ciudat din partea fostei să susțină un cuplu, dar suntem oameni la sfârșitul zilei și o binecuvântare precum un copil schimbă lucrurile, dar Daiana, ești inima mea, cu tine țin”, a transmis Tess pe rețelele sociale.

Ionela și Robert vor avea un copil

Ionela și Robert s-au logodit și au avut parte de o noapte la hotel pe 30 noiembrie. Pe 15 decembrie tânăra a făcut un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Robert a aflat că va deveni tătic în direct la Mireasa, în ediția de pe 16 decembrie, când Simona Gherghe i-a oferit o hăinuță de bebeluș pe care scria „Ne vedem în curând!”.

După ce a văzut testul pozitiv, Ionela a fost și ea foarte surprinsă spunând că nu crede că este preătită să devină mamă. Fata a primit încurajări din partea fetelor și a mamelor din casă.

„Orice ar fi eu oricum îl păstrez. Oricât de greu mi-ar fi. Eu cred că este o binecuvântare. Eu am simțit. Am avut un sentiment că o să se întâmple chestia asta. M-a luat o stare de amțeală când am venit de la fantasy date. Știam cumva care sunt simptomele”, a spus Ionela.

Povestea de dragoste dintre Ionela și Robert a început când s-au observat reciproc și au decis să-și dea o șansă. Tânărul a mai avut o relație eșuată cu Tess. Când și-a dat seama că o place pe Ionela și că tânăra îi împărtășește sentimentele, băiatul a decis să mai dea o șansă dragostei în casa Mireasa. Robert și Ionela au declarat că formează un cuplu pe data de 1 octombrie.