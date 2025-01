Mireasa, sezon 11, 13 ianuarie 2025. Cine este Ștefan. Tânărul a fost înșelat de fosta iubită

Stefan Florin Drăguș, are 24 de ani și vine din comuna Vărbilău, Prahova, dar a fost plecat în străinătate. În emisiune Ștefan a venit cu mama lui, Mihaela.

„Eu am terminat studiile la Liceul Teoretic Stefan Voda Slănic, după care am luat decizia sa plec în străinatate, în Spania, unde am lucrat ca livrator de pâine, ca barman și în timpul liber jucam fotbal. Apoi m-am intors în țară unde am început să lucrez ca manipulator marfă la un hipermarket.

S-a întors în țară pentru ca, deși din punct de vedere financiar, paihic nu i-a fost bine.

Cine este Ștefan din sezonul 11 Mireasa

A luat decizia sa mearga in Spania si nu in alta parte pentru ca la varsta de 5 ani, parintii au luat decizia sa plece la o viata mai buna.

In Romania se simte mult mai fericit, mult mai liber, chiar daca poate nu isi permite tot ce isi permitea in Spania.

Tânărul a avut o singură relație serioasă, care a durat 1 an. Fosta lui iubiră l-a înșelat.

„Faptul ca fosta mea iubita m-a inșelat, m-a facut sa îmi pierd increderea în femei. De la viitoarea soție nu am o preferință fizică. Să fie îngrijită, să știe cum să gândească, să fie cât mai naturala, dacă există o conexiune, nu mai contează cum arată. Dacă fata a mai fost căsătorită nu ar fi nicio problemaă, dar daca fata are un copil este o problema, pentru ca nu sunt pregatit sa cresc un copil. Imi doresc copii, cand o sa vina momentul potrivit”, a spus Ștefan

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește se vede de la 14:00 de luni până vineri

Sezonul 11 al emisiunii Mireasa – Iubește românește – este o întoarcere la valorile autentice românești, care va sublinia autenticitatea, manifestarea iubirii tradiționale, relația tinerilor cu părinții și, mai ales, cu mama, care susține demersul fiului de a-și găsi o soție. Autenticul și tradiționalul se vor împleti cu modernismul și cu tinerețea, într-un sezon cu totul şi cu totul nou, difuzat începând de luni, 13 ianuarie, zilnic, de la ora 14.00, la Antena 1.

„De 10 sezoane, iubirea și destinul se țin de mână în inima poveștii Mireasa. Sunt familii începute aici, sunt copii care s-au născut, pentru că părinții și-au găsit fericirea în cel mai iubit reality show matrimonial produs în România. În 2025, îi invităm pe telespectatorii noştri să simtă româneşte şi să iubească româneşte, alături de noi, în cel de-al 11-lea sezon Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

