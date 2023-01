Mireasa sezon 3. Motivul pentru care Andreea și Marian s-au despărțit. Declarațiile ei după situația dintre Miruna și Cosmin

Andreea, fosta soție a lui Marian de la Mireasa sezon 3, a declarat că și ea a fost înșelată. Într-un duet la o postare a contului de TikTok AntenaPlay, fata i-a felicitat pe cei doi concurenți pentru că au fost sinceri și nu au vrut să mintă oamenii care i-au susținut în show-ul matrimonial.

Ea a trimis câteva săgeți spre fostul său partener, Marian, de care s-a despărțit în urmă cu câteva luni. Motivele nu au fost expuse de ea, însă acum pare că a prins curaj. Iată ce a postat:

Motivul pentru care Andreea și Marian s-au despărțit

”Bucură-te că măcar tu ai văzut mesajele. Eu am găsit doar căutarea, iar mesajele au fost șterse. E mai bine acum decât mai târziu, să ți se întâmple asta peste un an, doi sau trei, să-ți dai seama că persoana care pretindea că te iubește foarte mult de fapt a dus o viață dublă și că de asta nu-i înțelegeai anumite particularități ale comportamentului și de ce are unele reacții. Nici Miruna nu mi se pare de condamnat și nimeni, atâta timp cât faci ceea ce simți, dar să nu rănești persoanele din jurul tău și mai ales persoanele care te iubesc.

Dacă era mai mult timp cu el și mințea pe toată lumea că el este dragostea vieții și tot felul de planuri și de iluzii, da, atunci era de condamnat. Dar felicitări. Felicitări pentru că ați procedat așa. Tu, Cosmin, crede-mă că mai târziu te vei bucura. Nu e deloc vina ta că tu iubești pe cineva și persoana respectivă iubește la rândul său pe altcineva.

Nici acea persoană nu e de vină, dar totul constă în asumarea situației și în a nu te minți pe tine însuți. Mai grav atunci când minți sute de oameni cu așa o nonșalanță. Lucru mare că nu ați fost lași, mai ales ea. Felicitări pentru curaj și că nu ai vrut să-ți bați joc de sute de oameni”, a spus Andreea pe Tiktok.

Povestea de dragoste dintre Andreea și Marian

Marian și Andreea au fost atrași unul de celălalt încă de la prima întâlnire a tinerei cu toți băieții. Se întâmpla la începutul concursului, când toate fetele au avut șansa să ia cina cu toți concurenții din casa băieților.

Chiar dacă majoritatea băieților au fost deranjați de atitudinea Andreei, Marian a rămas în living și a fost o gazdă bună. Cu toate că i-a criticat comportamentul de atunci, tachinările lor au continuat și curând s-au apropiat.

Pe data de 2 aprilie, prima noapte în care concurenții de la Mireasa sezon 3 au petrecut-o împreună a adus oficializarea legăturii lor. Atunci cei doi s-au sărutat și relația lor a început.

Spre deosebire de celelalte cupluri, Andreea și Marian au avut un parcurs marcat doar de puține neînțelegeri, lucru care a câștigat simpatia publicului Mireasa.

Nu a durat mult și băiatul și-a luat inima în dinți. I-a pregătit iubitei sale o cerere în căsătorie spectaculoasă, care a luat-o prin surprindere pe Andreea.

Într-un cadru deosebit, fata a spus ”DA”. În Finala show-ului matrimonial ei au spus din nou ”DA”, doar că de data aceasta în fața ofițerului de stare civilă, care i-a declarat soț și soție.

Totuși, ei au mers pe drumuri separate. Motivul nu a fost dezvăluit de către cei doi până acum.