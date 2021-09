Mireasa sezon 4, 1 septembrie 2021. Când au vorbit ultima dată Alexandru și Adelina

”M-a căutat înainte să intru, eram în izolare. Gen să ne împăcăm, acum trei săptămâni. Ideea este că nu a acceptat că nu mai suntem împreună, m-a tot căutat. I-am spus clar că nu, că nu mai există nimic între noi. Nici acum 3 săptămâni. Dacă mă caută, de ce mă caută?”, a explicat Alexandru.

Adelina a negat faptul că a încercat să-l convingă să-și mai dea o șansă.

”Vorbeam amical, de locul de muncă. Mi-ai spus unde ești. Despre asta am vorbit. Am păstrat o relație de prietenie. Ai venit după mine în Germania, ți-ai pus lucrurile la mine în dulap. Să nu exagerăm.”, a spus Adelina, care a recunoscut că știa de faptul că Alexandru se va afla în competiție.

Reacția lui Alexandru când a văzut că Adelina se află în competiție

”Nu cred, am văzut ceva...”, a spus Alexandru când a văzut-o pe Adelina. ”Pe ea o cunosc, am avut o relație cu ea. Nu are rost să facem cunoștință”, a zis el după ce le-a pupat pe toate fetele, dar pe Adelina nu a salutat-o.

Ieri, 31 august 2021, tânăra a specificat faptul că nu era sigură de prezența lui Alexandru în competiția Mireasa.

”Știam că s-a înscris la o emisiune, nu eram sigură. Și în timpul relației s-a înscris și pe la alte emisiuni. Știam că se înscrie la emisiuni, dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici”, a adăugat Adelina.

Simona Gherghe a specificat că regulamentul interzice ca doi foști iubiți să participe la show-ul matrimonial. ”Singurul lucru pe care îl puteți face este să continuați și să nu aveți nimic unul cu altul”, a afirmat Simona.

Atunci ambii au susținut că se află în show pentru a-și reface viața.

”Dacă zici că ești vindecată, de ce m-ai căutat mereu? Am bănuit că e aici, speram să nu fie adevărat. Eu sunt foarte atent la detalii și am văzut că pe o cutie scria Adelina Tătucu. Spunea Ion despre ea și totul ducea la ea. Mă gândeam că despre ea este vorba. Chiar vreau să cunosc fetele”, a zis Alexandru.