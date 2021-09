Mireasa sezon 4, 21 septembrie 2021. Ce gânduri are Ana cu Alexandru. Fata a spus ce rețineri are

În vreme ce Alexandru e sigur că vrea să o cunoască pe Ana, tânăra e reticentă. Într-o discuție cu fetele, ea a spus ce o sperie.

”Am zis clar, nu vreau asta. Ți se tot întâmplă lucruri și nu mai poți să ai încredere. Nu vreau să fiu pusă în postura de a afla lucruri noi. Nu vreau să pic în vreun joc. Vreau să mă asigur că nu are. Nu zic nimic, nici de rău, nici... Vreau să mă asigur”, a zis Ana.

Citește și: Mireasa sezon 4, 21 septembrie 2021. Victor și-a ieșit din minți după comentariile bunicii Lenu despre Andrada

S-au sărutat Ana și Alexandru la petrecere?

Ana și Alexandru au lămurit lucrurile în privința așa zisului sărut de la petrecere.”Nu a fost cu intenție. Era pe obraz, a părut pe buze.”, a zis Alexandru.

Tânăra a explicat și de ce ezită să se apropie mai tare de concurent. Se pare că Ana nu este sigură de faptul că lucrurile s-au terminat între Alexandru și Adelina.

”S-au întâmplat multe evenimente într-un timp foarte scurt. Oameni la care nu mă așteptam au făcut lucruri. O să discut cu el ce rețineri am. Asta probabil timpul o să le vadă. Vreau să mă asigur că nu are nicio înțelegere cu Adelina. Nu-l acuz pe el de nimic, doar pe ea”, a mai spus și Ana.

Adelina și Alexandru au fost împreună cinci ani

Alexandru și Adelina au format un cuplu vreme de cinci ani. Dezvăluirea a fost făcută în emisia live din 31 august 2021.

Înainte ca Alexandru să intre în casa Mireasa sezon 4, au fost difuzate materiale cu povestea Adelinei și a lui Alexandru, care conținea elemente comune.

”A fost o relație frumoasă, s-a terminat în ianuarie. Nu am mai păstrat legătura.”, a spus Adelina. ”Nu am discutat cu el, nu știe că sunt aici”, a mai adăugat ea, întrebată fiind dacă fostul ei iubit știe că s-a înscris în show-ul matrimonial Mireasa.

”Nu sunt posesiv, gelos. Urăsc chestia asta. Erau foarte multe neînțelegeri, gelozie, iar eu nu mai concep acest lucru la o femeie. Cu greu, dar am trecut peste. Aș minți să spun că nu am suferit.”, a explicat și Alexandru.

”Nu cred, am văzut ceva...”, a spus Alexandru când a văzut-o pe Adelina. ”Pe ea o cunosc, am avut o relație cu ea. Nu are rost să facem cunoștință”, a zis el după ce le-a pupat pe toate fetele, dar pe Adelina nu a salutat-o.

”Știam că s-a înscris la o emisiune, nu eram sigură. Și în timpul relației s-a înscris și pe la alte emisiuni. Știam că se înscrie la emisiuni, dar nu acesta este motivul pentru care am venit aici”, a adăugat Adelina atunci.