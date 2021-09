Mireasa sezon 4, 21 septembrie 2021. Victor și-a ieșit din minți după comentariile bunicii Lenu despre Andrada

Băieții au urmărit materialul cu cearta fetelor din livingul lor. Atunci, Victor și-a apărat iubita și a considerat că intervenția ei era necesară. Ba mai mult, a precizat că Ana este foarte periculoasă și că lucrurile ar fi stat altfel dacă se întâmplau afară.

”Ea a instigat. E periculoasă rău, are răutate în ea. De la masa aia, ea a început. Dacă eram afară, îi băgam mașina de spălat. Lenu, termină cu asta. Dacă nu vezi, plecăm. ”, a spus Victor după ce au văzut materialul cu cearta fetelor.

Victor s-a certat cu doamna Lenu

Ajuns în casa fetelor și a mamelor, doamna Lenu i-a zis că nu știa această față a Andradei. ”Ce scandal face, nu am știu. Victor, ești de nerecunoscut.”, a precizat bunica tânărului.

Atunci, el s-a enervat și a ridicat tonul: ”Până la urma urmei, nu mai vorbesc nici cu tine. Mai termină cu părinții de acasă. Tu chiar nu vezi că a încercat să aplaneze un corect. Ce dracu, suntem orbi?! Normal că s-a enervat după ce i-a zis că s-a închis în baie cu ea. Vrei să am în casă o tânără care nu are nimic, nu are personalitate. Crezi că îmi trebuie un lemn de femei? Că îmi fac bagajul și plec. Cum să îi ții partea lui asta? Ce treabă ai, mă, tu dacă era în baie cu mine?”

Doamna Lenu a încercat să-l calmeze, la fel și Andrada. A fost greu, însă, iar medicii au venit în casa Mireasa pentru a o consulta pe bunică.

Băieții, comentarii la adresa Anei

”Nu mă așteptam să zic. Nu pare vreo fată venită de la mânăstire (n.r. Ana). E favorita publicului, e combinată cu Rey Misterio.”, a spus Victor. ”A vrut să o pupe și Ana nu a vrut. Nu ai idee cât de rău îl atrage Ana pentru că pe ea nu-l atrage”, a spus și Ion.

Ana a comentat spusele tinerilor și și-a cerut scuze în fața lui Victor.

”Îmi doresc să-mi cer scuze față de Victor. A fost doar un răspuns la jignirile din partea ei. Ce a auzit el nu a avut legătură cu el. Băieții au avut păreri și contra, înțeleg că voi credeți că eu am început. Nu am făcut-o. A fost o simplă glumiță.”, a zis Ana.

”Sunt răutăți. Când plec eu începeți să vorbiți.”, a replicat și Alexandru, deranjat că tinerii au vorbit în lipsa lui.