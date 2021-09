Mireasa sezon 4, 30 septembrie 2021. Petrică a abordat-o pe Raluca. Ce i-a zis fosta iubită a lui Ion

Discuția a avut loc pe terasă, iar Petrică a încercat să se facă înțeles. Tânăra Raluca nu a știut ce să-i spună.

”Dinainte mă atrăgeai.. când te-ai despărțit de Ion, a fost așa o chestie, am simțit.”, i-a zis Petrică Ralucăi, pe terasă.

Concurenta l-a ascultat și a replicat reținută că nu are un răspuns, deși inițial a zis că nu există loc de o relație între ei.

”Tind să cred că Ela e mai potrivită pentru tine. Lasă-mă și pe mine să mă gândesc un pic. Și pentru mine a picat prost”, a zis Raluca.

Citește și: Mireasa sezon 4, 30 septembrie 2021. Andrada a recunoscut că a făcut streaming pentru adulți

Ce a mai spus Raluca despre intențiile lui Petrică

Raluca a precizat că apreciază sinceritatea lui Petrică, doar că nu se gândește la o eventuală relație cu el.

”Apreciez că a fost sincer, însă am spus că nu se poate mai mult. Vreau să se înțeleagă”, a explicat Raluca.

”Am auzit la concluzia că Dumnezeu când vede că faci un lucru frumos te ispitește. Nu vreau să spun că Raluca e o ispită. Chiar am vrut să fiu sincer, simțeam că am ceva care mă macină. Am zis că o să înțeleagă lumea. Eu cred că nu o să fie nimic între noi.”, a mai adăugat Petrică.

Doamna Ioana a discutat despre reacția ei, care a fost comentată în casă. Ana și Raluca spuneau că au observat faptul că mama lui Petrică s-ar fi bucurat.

”Eu nu am știut nimic. Nu mi-a venit să plâng. Așa e între fete și feciori. Nu am plâns din dragoste, a venit altul și am uitat de primul. Și așa mai departe. Petrică află alta, așa e în dragoste”, a zis și doamna Ioana.