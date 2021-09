Mireasa sezon 4, 30 septembrie 2021. Andrada a recunoscut că a făcut streaming pentru adulți

”Este vorba despre o lună și jum din viața mea, în luna martie-aprilie 2020. În disperarea lipsei banilor, am făcut videochat, dar nu am mers la studio. Am lucrat de acasă, un shooting foto pentru mine nu este un subiect tabu.”, a zis Andrada, în bucătărie, acolo unde s-a retras cu doamna Lenu, Victor și Simona Gherghe.

Reacția doamnei Lenu când a aflat că Adelina a făcut videochat

Doamna Lenu a fost reținută și a evitat să comenteze trecutul iubitei lui Victor.

”Rămâne la latitudinea lui Victor ce decizie ia. Eu sunt bunica lui, nu știu cât mai am de trăit. Dacă voi vă înțelegeți bine, el decide. Dacă ai făcut, el decide.”, a spus doamna Lenu cu lacrimi în ochi, aproape vorbind.

Victor este foarte deschis și chiar a susținut că Andrada poate practica această meserie și dacă sunt împreună.

”Eu voiam să spun că videochatul este o muncă legală, este un job ca oricare altul. Că e mai puțin moral e altă discuție”, a adăugat și Victor.

Cu doar câteva zile înainte, Andrada recunoștea că a făcut streaming pentru adulți și îi era teamă de faptul că părinții ei vor afla.

”Nu vreau să povestesc nimic. A fost vorba de o lună de zile, în care am încercat să fac ceva. Mulți dintre cunoscuții mei știu. Nu am fost într-un studio, mi-am făcut singură contul. O să vadă părinții mei, nu mă deranjează Victor. Dacă este întru totul cu mine, o să accepte. Mi-am asumat, puteți să dați. O să plec.”, a zis Andrada la testimonial.

Mama Andradei a sunat

Părinții Andradei nu știau, a mărturisit fata, motiv pentru care nu a vrut să discute despre acest subiect până acum. ”O să-i transmit eu ce e de transmis. Vreau să vorbesc cu ea față în față.”, a spus Andrada.

Atunci, doamna Lenu l-a încurajat pe Victor să fie alături de iubita lui.

”Tu nu ai ochi să mă auzi, să mă asculți. S-ar putea să mai ai discuții cu Lore, știi că ești sufletul ei și judecă drept.”, a zis doamna Lenu.

La scurt timp, mama Andradei a sunat să vorbească cu fiica sa despre trecutul ei.

”Nu a fost un șoc foarte mare. Sunt o persoană foarte rezistentă. Soțul e ok. Este o bulinuță neagră, dar eu, cel puțin, o accept așa cum este ea, indiferent ce va face în viață. Îmi pare rău că s-a aflat. Acum tremur puțin. Asta nu înseamnă că o să-mi reneg copilul. Cine a scris acolo e un cont fals. Acum 5-6 ani era minoră, nu a făcut chestii de genul. Dacă va fi ceva între ei, de la Dumnezeu lăsat... Ai susținerea de la familia noastră, să fii așa cum ești tu. Adevărul oricum iese la iveală, mă bucur că ai recunoscut. Multă multă putere și iubire. De la iubire pleacă multe.”, a zis doamna Ionela, mama Andradei.