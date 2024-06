Mireasa sezon 5. Andrei Cica, apariție rară pe internet. Cât de mult s-a schimbat fostul iubit al frumoasei Yana

Andrei, fostul iubit al Yanei, este o persoană foarte discretă. Postările sale în social media sunt foarte rare.

În casa Mireasa, Andrei a pășit alături de mama sa, doamna Mioara. Și-a arătat interesul pentru câteva fete, însă nu a avut nicio relație până la intrarea Yanei în competiție.

Focul dintre ei a fost foarte mare și relația scurtă presărată cu mai multe împăcări și despărțiri. După ce fata a fost nevoită să părăsească competiția, cei doi au continuat să fie împreună, iar producția i-a ajutat să discute prin call video.

În Finală, Andrei a pășit la brațul mamei, căci iubita sa era la Chișinău. S-au regăsit după terminarea competiției și au mai rămas împreună câteva luni.

Despărțirea a fost cu scandal pentru că Yana a postat mai multe convorbiri în care era jignită de către fostul concurent de la Mireasa.

Recent, Andrei a apărut în compania Costinelei, fostă concurentă și ea a show-ului matrimonial. La momentul respectiv, cei doi subliniau că sunt doar prieteni.

De altfel, Andrei este foarte discret și aparițiile sale în social media sunt rare. Ultima a avut la finalul acestei săptămâni, când a postat un selfie.

Fostul iubit al Yanei poartă o cămașă albă și pare că și-a schimbat tunsoarea.

Ce studii are Andrei de la Mireasa sezonul 5

Andrei de la Mireasa sezon 5 povestea, la începutul emisiunii, că a urmat cursurile Facultății de Științe Economice și că are o licență în asigurări.

”Mă numesc Andrei Mihai Cica. Am 25 de ani și sunt din orașul Bacău. Sunt consultant financiar în asigurări, iar ca și pregătire școlară am terminat Facultatea de Științe Economice, am făcut și un master și am și o licență în asigurări.

Sunt o persoană religioasă, sunt creștin ortodox, nimic fără Dumnezeu, asta o pot spune sigur. Provin dintr-o familie numeroasă, patru băieți și o soră, am și trei nepoței. Suntem o familie crescută la țară, simplă, o familie muncitoare cu tradiții”, a spus concurentul de la Mireasa.