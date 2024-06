Mireasa sezonul 8. Sergiu, mesaj cu subînțeles după ce Madi s-a afișat cu noul iubit. Ce a ținut să sublinieze

Sergiu și Madi s-au despărțit la începutul anului 2024, la scurt timp după ce s-au căsătorit în Finala Mireasa.

Prezenți la Mireasa Confesiuni, cei doi tineri păreau entuziasmați și dornici să își construiască o viață împreună. Însă ceva s-a întâmplat și, în februarie, anunțau că au decis să meargă pe drumuri separate.

Mireasa sezonul 8. Replica lui Sergiu după ce Madi s-a afișat cu noul iubit

În timp ce au existat mai multe speculații, Madi a negat că ar fi avut o relație cu Horia și a afirmat că ea și Sergiu nu s-au potrivit.

La câteva săptămâni, fata filma un clip cu presupusul fost partner, iar fostul soț nu rămânea indiferent.

”Vă salut cu drag pe toți. Vreau să liniștesc pe toată lumea, deoarece s-a pornit din nou o avalanșă. Eu abia am ajuns acasă și pur și simplu am primit o mulțime de mesaje din partea dvs. referitor la fosta mea soție. Da, am aflat chiar în ziua divorțului de la ea că are o colaborare în ciuda tuturor persoanelor cu domnul X. Nu am întrebat ce fel de colaborare, nu m-a interesat, dar am aflat de la voi ca par destul de apropiați și fericiți în clipul respectiv. Nu mă interesează, nu mă afectează cu absolut nimic! Suntem doi oameni liberi și da, unul dintre motivele pentru care relația noastră s-a încheiat este și acesta”, posta Sergiu la momentul respectiv.

De altfel, Sergiu a reacționat și după ce Madi a publicat prima imagine cu noul său iubit. Pe marginea piscinei, Madi stă în brațele noului partener, care o pupă.

La scurt timp, fostul concurent de la Mireasa sezonul 8 a publicat un filmuleț care conținea următorul text: ”Loial într-o relație a fost cel care a ales să rămână singur după despărțire și nu a căutat atenție în altă parte”.

Madi și Sergiu de la Mireasa s-au despărțit la începutul anului 2024

Unul dintre cele mai iubite cupluri de la Mireasa, Madi și Sergiu, s-a despărțit la scurt timp după Finala Mireasa.

Cei doi tineri, care au ieșit pe locul 3 în topul telespectatorilor în ultima zi de competiție, 22 decembrie 2023, au rezistat doar câteva săptămâni împreună.

Madi a negat vehement că ar fi luat legătura cu Horia și susține că motivele despărțirii sunt altele.

”Nu este adevărat, nu am luat legătura cu niciun Horia și Horia nu e fostul meu, nu știu ce tot comentați cu Horia”, a mai zis fosta concurentă de la Mireasa sezonul 9.

”Motivul real nu este Horia, atât pot să spun.”, a mai subliniat tânăra, care nu vrea să discute despre motivele despărțirii, spunând doar: ”Motivul este că, ne-am dat seama, nu ne potrivim. Nu regret nimic, chiar absolut nimic. A fost o experiență de viață pentru mine. Ba chiar voi merge să-mi fac un tatuaj cu infinit, să-mi aduc aminte”.