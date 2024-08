Mireasa, sezon 5. Cum au sărbătorit Alina și Valentin aniversarea de 7 luni a băiețelului lor. Ce imagini au postat

Alina și Valentin au publicat imagini de familie în ziua în care bebelușul lor a împlinit 7 luni.

Alina și Valentin au ieșit la o terasă împreună. Cei doi l-au avut alături și pe băiețelul lor, care a împlinit 7 luni: „La mulți ani, bebe H”, a scris Alina în dreptul imaginilor publicate pe contul ei de Instagram. În imagini Alina apare ținându-și capul pe umărul soțului ei.

Alina și Valentin ieșire în familie. Cum s-au pozat foștii concurenți Mireasa

Alina și Valentin au avut parte de o ieșire în oraș, chiar în ziua în care Heracles a împlinit 7 luni. Heracles s-a născut în luna ianuarie 2024.

Alina și Valentin s-au bucurat de timpul de familie petrecut în oraș.

Mai multe zvonuri legate de o posibilă despărțire au apărut pe grupurile show-ului matrimonial. Valentin și Alina nu au ieșit public să lămurească situația, fapt pentru care fanii cuplului au început să considere speculațiile ca fiind adevărate. În cele din urmă, tânăra mămică a publicat o imagine în care apărea alături de Valentin, demontând astfel speculațiile.

Alina a împărtășit cu fanii activitățile casnice făcute în familie: „Noi am fost harnici aseară și am decis sa imortalizez momentul cu aceasta poza •3 mașini de haine spălate, iarba tunsa, casa curată, familia hrănită, ieșit in oraș ( timp pentru familie)”.

Cum a început povestea de iubire dintre Alina și Valentin de la Mireasa sezonul 5

Sezonul 5 Mireasa a fost cu noroc pentru Valentin și Alina. Cei doi s-au găsit unul pe celălalt în casa show-ului matrimonial, unde au legat o frumoasă relație de iubire. Povestea lor de dragoste a început cu pași timizi, dar mari.

Tinerii au avut o perioadă în care s-au cunoscut mai bine, iar mai apoi s-au declarat un cuplu. Parcursul lor din emisiune a fost cu urcușuri și coborâșuri. Deși au avut parte și de momente mai puțin plăcute, Alina și Valentin au rămas împreună.

Mai mult, foștii concurenți ai reality show-ului au luat o decizie foarte importantă în ceea ce privește cuplul lor. Aceștia s-au căsătorit civil în Marea Finală a sezonului 5 Mireasa.

La scurt timp de la mutarea împreună, Valentin și soția lui au anunțat că urmează să devină părinți. În prezent, cei doi au un băiețel minunat pe care îl cheamă Heracles. De asemenea, aceștia și-au unit destinele și în fața lui Dumnezeu, căsătorindu-se religios în vara anului trecut.

Alina și Valentin au devenit părinți în ianuarie 2024.

