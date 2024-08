Anunțul făcut de Simona Gherghe în urmă cu puțin timp în legătură cu emisiunea Mireasa - Iubește de 10. Ce decizie a luat

A început sezonul 10 al emisiunii matrimoniale Mireasa, o emisiune cu mii de fani în România. Prima săptămână, cu noii concurenți, din sezonul Iubește de 10 este pe sfârșite, dar prezentatoare pare că s-a schimbat.

În prima săptămână din sezonul 10 de Mireasa, prezentatoarea Simona Gherghe a fost înlocuită de Mirela Vaida, prezentatoarea care în trecut a fost gazda emisiunii Mireasă pentru fiul meu.

Când se întoarce Simona Gherghe la Mireasa, sezonul 10

Mirela Vaida este gazda emisiunii Mireasa, sezonul 10, în prima săptămână. Dacă toții fanii emisiunii au crezut că ea este cea care va rămâne să prezinte întregul sezon, atunci s-au înșelat.

Simona Gherghe a fost plecată în Grecia în vacanță alături de familia ei, dar s-a întors recent. Cu toate acestea, frumoasa prezentatoare TV s-a mai bucurat de încă câteva zile acasă cu cei mici.

Pe contul ei de Instagram, Simona a făcut un anunț mult așteptat de către fani.

“De luni, mă întorc la emisiune, apoi avem două săptămâni de concediu alături de copii, în vacanța lor de vară. Mi se pare foarte important să fim cu ei, măcar în vacanțele lor. Sunt ani cu care n-o să ne mai întâlnim, momente pe care n-o să le mai trăim. Cresc așa repede și o să regretăm că nu am stat mai mult împreună…”, a scris Simona Gherghe pe Insta Story.

Așadar prezentatoarea emisiunii Mireasa vrea să se mai bucure de câteva zile cu copiii ei, măcar acum cât sunt în vacanța mare.

Simona Gherghe și soțul ei se pregătesc să plece într-o altă mini-vacanță alături de copiii lor.

Tot ce trebuie să știi despre noul sezon Mireasa - Iubește de 10

Telespectatorii emisiunii Mireasa sezon 10 au la dispoziție două canale live în AntenaPLAY unde îi pot urmări pe favoriții lor din noul sezon al show-ului matrimonial.

Și în sezonul 10 fanii emisiunii vor avea ocazia de a urmări ce doresc din activitățile pe care noii concurenți de la Mireasa le au în casele lor.

Pentru a accesa canalele live de la Mireasa, mergeți pe site-ul https://antenaplay.ro/ sau aplicația AntenaPLAY și selectați canalele cu sigla emisiunii. Mireasa+ și Mireasa pun la dispoziție susținătorilor imagini pe care aceștia nu au mereu ocazia să le vadă la TV.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 10, după ora 17:00.

