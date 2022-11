Mireasa sezon 6, 11 noiembrie 2022. Gabriela și Valentin au petrecut o noapte la hotel. Primele impresii

”A fost cea mai frumoasă noapte. A fost exact așa cum îmi doream. O să fie soțul meu pentru totdeauna”, a spus Gabriela.

”După această seară parcă iubesc și mai mult. O să rămâi cu mine pentru totdeauna”, a zis și Valentin.

Valentin, stânjenit de detaliile date de Gabriela de la Mireasa sezon 6

După ce a ajuns în casa Mireasa sezon 6, Gabriela a mers direct în bucătărie. Acolo se afla și Raluca, pe care a îmbrățișat-o și i-a urat ”La mulți ani”.

Fata le-a povestit că a fost o conexiune diferită și că a meritat să stea 10 ore în picioare. ”Potrivire maximă. Nu știu, sunt șanse foarte mari. Trebuie să-mi iau un test. Îmi e cam frică”, a afirmat Gabriela.

”A fost foarte foarte frumos, cred că oricine ar fi fost ar fi fost la fel. Da, am și vorbit. Am vorbit, am stat împreună, na. Sincer nu au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am spus aici. Nu am avut nelămuriri. Pur și simplu despre ce vom face pe viitor.”, a declarat și Valentin despre noaptea fără camere, vizibil stânjenit de faptul că fata a povestit detalii despre orele de la hotel.

