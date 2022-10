Mireasa sezon 6, 14 octombrie 2022. Sebaidin simte că Ada nu e sinceră. De ce refuză ea să vorbească despre trecut

„Cred că Raluca s-a eschivat ca să nu o deranjeze pe Ada. (...) În cunoașterea cu Damaris am simțit că am lăsat barierele foarte jos. Am făcut ce am simțit. Acum simt să fiu mai rezervat. Nu știu care e treaba cu Ada, exact, am spus și i-am spus și ei că așteptăm să ne mai cunoaștem. Discuțiile noastre... mi se părea mult mai sinceră Damaris, în discuții. Ada simt că întotdeauna, nu că îmi ascunde ceva, că nu e pregătită să-mi spună.”, a spus Sebaidin.

Cum explică Ada refuzul de a răspunde la anumite întrebări

”Nu îi ascund lucruri. Poate am ascuns anumite lucruri, ca orice persoană de altfel, dar cred, mai degrabă, că are toate părerile adunate sau sentimentele acestea pentru că este nehotărât în alegeri”, a zis și Ada.

Simona Gherghe a întrebat-o dacă este ceva ce ar vrea să ascundă și Ada a răspuns: ”Nu, nu am nimic de ascuns. Am avut lucruri personale de ascuns, la modul că nu am vrut să le fac publice sau la modul la care nu am vrut să vorbesc deschis despre ele pentru că este vorba fix viața mea. Nu implica pe nimeni.”

”Nu e ceva care să-mi lezeze integritatea morală. Nu vin aici vorba de niciun copil, nicio familie, niciun bărbat. Au fost niște lucruri peste care eu am vrut să trec peste”, a mai spus Ada în emisia live din 14 octombrie. Ea spune că nu există ceva în trecutul ei care să-l facă pe Sebaidin să renunțe la cunoașterea lor.

”Nu sunt dispusă de a comunica despre aceste lucruri. Necesită răbdare, atenție, dar mai ales răbdare”, a zis Ada. Sebaidin a replicat faptul că are răbdare în cunoștere, dar nu poate intra într-o relație cu o femeie despre care nu știe nimic.