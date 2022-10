Mireasa sezon 6, 17 octombrie 2022. Inga și Andrei s-au despărțit, din nou. Care a fost motivul separării

„A deranjat-o că am interacționat cu Adina. Am înțeles perfect. Cel mai rău este că am promis că nu mai beau și am continuat. Am greșit. Nu știu ce să mai zic”, a spus Andrei în emisia live.

„Nu s-a schimbat nimic. Ne-am despărțit”, a spus Inga.

„Nu am știut. Am aflat acum înainte să intrăm în direct. Poate a treia oară poartă noroc. În ceea ce privește sucul cred că au fost seri în care Andrei a fost mult mai vesel. Nu știu cât a exagerat. Mie personal nu mi s-a părut foarte exagerat”, a spus doamna Laura.

Andrei și Adina au dansat împreună la petrecere. Fata a avut un dialog înainte cu George.

„Păi cine are nevoie de o femeie isterică. Ținând cont că s-ar putea să fie ultima petrecere, deoarece Inga și-a rugat susținătorii să mă voteze, am zis să-mi fac de cap”, a pus Adina despre Inga.

Adina a dansat cu Andrei la petrecerea Mireasa

Ulterior, Adina s-a apropiat de Andrei, iar el i-a făcut jocul.

„Meriți o fată la fel de bună ca tine”, i-a spus Adina lui Andrei, în timp ce Inga se afla pe canapea.

În emisia live, Inga s-a arătat „șocată” de afirmațiile Adinei.

„Sunt șocată de afirmațiile Adinei. Eu cred că și-a permis prea multe. Eu cred că ești mai josnică decât am crezut eu. O femeie care are demnitate nu face ce ai făcut tu. Dacă ăsta e modul în care te diferențiezi de alții greșești”.

„A fost o ambiție prostească. A mea. Am văzut-o pe Inga supărată și m-am distrat cu Adina. Ea nu voia să iasă cu mine la dans, am ieșit cu Adina”, a spus Andrei.

