Mireasa sezon 6, 20 octombrie 2022. Sebaidin i-a transmis un mesaj lui Damaris în live. Ce regret are tânărul

În emisia live de Mireasa de pe 20 octombrie 2022 s-a discutat despre situația dintre Ada și Sebaidin. După ce tânărul a declarat la Mireasa: Capriciile Iubirii că este de părere că Ada a avut un „plan” încă de la intrarea sa în casă, Ada a venit cu o replică:

„Eu n-am venit cu niciun plan din afară. Știu să acționez, să răspund. Și cu asta am încheiat orice subiect cu Sebaidin”

Vorbind despre persoana care i-a trimis scrisoarea lui Sebaidin, Ada a zis:

„Va intensifica tot acest subiect. Altele nu mai sunt. Este O persoană care atunci când au fost treburile astea a fost lângă mine și e în firea persoanei respective. Așa e firea omenească. Eu nu mi-am lăsat viața în mâinile persoanei respectiva, nu am lăsat-o să mă controleze. Cu persoana aceea am încheiat orice discuție când am terminat acele treburi”, a spus Ada.

Ce sfaturi a primit Sebaidin de la sora și cumnatul lui

Sora lui Sebaidin și cumnatul lui au venit la Mireasa: Capriciile Iubirii și le-au oferit sfaturi doameni Dorina și fiului ei:

„Te rog să fii puternic”, i-a spus sora lui Sebaidin fratelui ei.

Cumnatul lui Sebaidin i-a mărturisit că el știa de mai mult timp despre trecutul Adei pentru că au fost „bombardați” cu mesaje și s-a bucurat că a întrerupt cunoașterea cu ea.

Ce mesaj i-a transmis Sebaidin lui Damaris în emisia live de Mireasa: „Am un regret”

În emisia live de pe 20 octombrie Sebaidin a vorbit despre regretul pe care îl are pentru că a întrerupt cunoașterea cu Damaris și i-a transmis un mesaj:

„Regret faptul că m-am grăbit când am luat decizia de a pune stop cunoașterii cu Damaris. Aici a depins și de imaturitatea mea

„Dacă simți că ești pregătită și simți că merităm poți să te întorci în casă înapoi”, i-a transmis Sebaidin lui Damaris.

Damaris a fost eliminată în gala de pe 7 octombrie 2022, în urma unei curse de eliminare în care rezultatul a fost foarte strâns.

