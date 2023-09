Mireasa, sezon 6. Ce a postat Alex în mediul online. Are legătură cu Raluca

Fanii Miresaa au început să aibă dubii în ceea ce privește statusul căsniciei Ralucăi și a lui Alex din sezonul 6 Mireasa, pentru că fata și-a șters fotografiile de cuplu de pe contul său de Instagram. Recent, Alex a făcut o postare care are legătură cu Raluca.

Fanii Mireasa au observat că numele de pe Instagram al Ralucăi este Preda și nu mai este Ungureanu și în plus că nu mai are pe contul său imagini cu ea și Alex. De cealaltă parte, Alex are fotografii cu Raluca, iar recent a publicat o imagine cu televizorul la care se vedea Raluca, în platoul Mireasa, Capriciile Iubirii. Cei doi nu au făcut nicio declarație până acum despre căsnicia lor, însă un lucru e cert: Alex o susține pe Raluca în ceea ce privește cariera.

Ce a postat Alex despre Raluca, după ce fanii Mireasa au spus că cei doi s-au despărțit. Detaliile care i-au făcut pe susținători să se gândească la separare

Imaginile publicate de Alex pe contul său de Instagram au fost repostate și de Raluca.

Imediat cum cei doi vor face declarații despre statusul relației lor, ele vor putea fi citite pe a1.ro.

Citește și: Raluca și Alex de la Mireasa, imaginile de la plajă cu care au înduioșat inimile tuturor. Cât de tandri s-au pozat cei doi

Cum a început povestea de dragoste dintre Raluca și Alex de la Mireasa sezon 6

Încă de la începutul show-ului matrimonial, Raluca a fost sigură ce vrea: un bărbat sigur, stabil financiar, cu care să formeze o familie.

Deși a încercat să-i cunoască pe tinerii de la Mireasa sezon 6, fata a înțeles rapid că niciunul nu este potrivit pentru a îi sta alături pentru tot restul vietii.

Alex a intrat la o lună de la startul competiției și i-a atras atenția Ralucăi cu fizicul său, după cum a mărturisit aceasta ulterior.

Nu avea să treacă mult până când el recunoștea că ea este cea care i-a atras atenția și pe care dorește să o cunoască. Deși se aștepta să fie greu să o cucerească, nici nu-și imagina că Raluca va fi atât de reticentă.

Încă de la începutul interacțiunii lor, Alex i s-a părut diferit, iar asta i-a ridicat semne de întrebare. Deși l-a supus la mai multe teste, după o lună și o săptămână de cunoaștere, într-un moment de vis, Alex și Raluca s-au sărutat.

Evident, ”Olaf”, așa cum s-a numit ea, nu s-a topit pe loc și Alex a fost nevoit să depună mult efort pentru a o cuceri pe femeia de care se declara îndrăgostit.

Lucrurile au decurs frumos între ei, în ciuda repetatelor momente în care Raluca îl ”certa” pe iubitul ei în diferite situații. Însă vacanța de la Viena a fost cea care i-a schimbat complet pe amândoi.

Citește și: Mireasa sezon 6. Mesajul Ralucăi după finala în care s-a căsătorit cu Alex. E prima reacție a tinerei

Alex s-a relaxat și Raluca, cea care acum îi era logodnică, părea că s-a convins de faptul că el este bărbatul cu care vrea să-și petreacă restul vieții.

Fata s-a declarat încântată de băiatul pe care l-a descoperit în afara casei Mireasa și de atunci s-a concentrat doar pe povestea lor de dragoste.

În ciuda faptului că au existat tensiuni în cuplul lor, ei au reușit să le depășească și s-au cununat civil în Finala Mireasa sezon 6 din 23 decembrie 2022