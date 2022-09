Mireasa, sezon 6. Ce discuții s-au purtat în casă, după ce Inga și Roxana au intrat în cursa pentru eliminare

La Mireasa: Capriciile Iubirii au fost difuzate discuțiile purtate între fetele și mamele care au o părere bună atât despre Roxana cât și despre Inga. Mai mult, Denisa chiar a izbucnit în lacrimi după nominalizări: „Mai rău e că pleacă una dintre noi. Mie chiar îmi place de Roxana, chiar dacă ți-am făcut faza cu Paul”, a spus Denisa.

Doamna Adriana, mama săptămânii, și-a exprimat părerea de rău față de nominalizarea pe care a făcut-o, spunând că Inga i-a părut deprimată și dornică să plece acasă. Totuși, tânăra și-a schimbat opinia, iar doamna Adriana „s-a simțit prost” pentru nominalizarea făcută.

Invitată în platoul de la Mireasa: Capriciile Iubirii Inga a spus că își dorește să rămână în competiție.

Ce au spus Inga și Roxana despre cursa pentru eliminare, la Mireasa: Capriciile Iubirii

„Eu în momentul de față am realizat că am făcut o afirmație pe bază de stres și probabil nu am gandit-o foarte bine, însă acum sunt convinsă că vreau să continui și îmi doresc să rămân aici

De asemenea, Roxana a precizat că este prima care a format un cuplu în casa Mireasa și în momentul de față o interesează Paul, fapt care dă de înțeles că și ea își dorește să rămână în competiție.

„Pe mine mă interesează mai mult Paul”, a spus Roxana.

Publicul decide prin vot în aplicația Antena 1 care dintre fetele din cursa pentru eliminare va părăsi competiția.

Mireasa sezonul 6 online, canale exclusive live pe AntenaPLAY

Emisiunea se difuzează de luni până vineri, de la ora 14:00 şi de la ora 17:00. În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

"După cinci sezoane emoţionante pe care le-am trăit împreună, cu sufletul la gură, alături de curajoşii care au decis să îşi găsească marea iubire în casa Mireasa, merităm cu toţii o iubire ca în filme, aşa cum spune şi numele noului sezon al reality show-ului de la Antena 1. Noi concurenţi sunt gata să îşi schimbe destinul. Ei sunt regizorii, ei îşi scriu povestea, ei îi dau viaţă. Noi doar îi ajutăm să îşi impartă fericirea cu lumea toată", spune Simona Gherghe.