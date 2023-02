Mireasa, sezon 6. Cum l-a surprins Raluca pe Alex, după ce s-a întors de la filmare: „Oare de unde am eu rujul ăsta pe buze”

Raluca și Alex sunt mai fericiți ca niciodată! Foștii concurenți ai sezonului 6 Mireasa își trăiesc frumoasa poveste de dragoste departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor, motiv pentru care relația lor devine din ce în ce mai puternică.

Aceștia s-au cunoscut în casa show-ului matrimonial, unde tânărul a depus multe eforturi pentru a se apropia de cea care i-a devenit soție în marea Finală a emisiunii. Deși drumul către inima Ralucăi a fost unul lung, Alex nu a renunțat nici măcar o secundă la fata pentru care a intrat în competiție.

După Marea Finală a sezonului 6 Mireasa, cei doi au decis să se mute împreună în București, unde au închiriat un apartament. De asemenea, aceștia au și foarte multe planuri de viitor împreună.

Alex a fost filmat de Raluca într-o ipostază înduioșătoare. Cum și-a surprins fosta concurentă de la Mireasa sezonul 6 soțul

De curând, Raluca și-a încântat susținătorii de pe Instagram cu un InsaStory neașteptat. Tânăra și-a filmat soțul în timp ce stătea pe canapea, însă unde detaliu i-a atras atenția. Aceasta nu s-a putut abține și i-a spus că are ruj pe buze.

Alex a ținut să-i liniștească pe urmăritorii de pe Instagram, spunând că urmele de ruj sunt făcute chiar de soția lui.

„În caz că vă era dor de Alexuțul cu ruj pe buze.”, a spus Raluca în videoclip.

„De unde oare am eu rujul ăsta pe buze?”, i-a răspuns soțul său cu zâmbetul pe buze.

„Nu știu, că eu nu am fost acasă”, a mai mărturisit ea vizibil amuzată de situație.

Un lucru este evident, Alex și Raluca se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece. De altfel, se pare că fosta concurentă a sezonului 6 Mireasa are grijă să își surprindă soțul cu micile sale gesturi de iubire.

Alex și Raluca din sezonul 6 Mireasa au fost separați două săptămâni după căsătorie

În cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii, Alex și Raluca au povestit despre motivul pentru care au stat separați două săptămâni după căsătoria din Marea Finală a show-ului matrimonial. Se pare că tânărul a decis să rămână în România pentru a căuta un apartament de închiriat, în timp ce soția lui se afla în Anglia pentru facultate și unele acte.

”Ne-am stabilit în București, am închiriat un apartament. Urmează să ne căutăm de muncă. Ne-am ocupat, cel puțin eu a trebuit să schimb toate documentele, permis, buletin, pașaport și multe altele pe care le aveam în Anglia. Acum ne-am liniștit puțin, urmează o altă etapă, cea cu joburile și practic să ne obișnuim cu căsnicia pentru că, practic, am stat două săptămâni și două săptămâni le-am petrecut separați.”, a zis Raluca.

Alex a completat: ”Raluca a plecat în Anglia pentru facultate și pentru documente, să-și rezolve tot. Eu am rămas în România. Nu am vrut să pierdem timpul și să grăbim lucruri în așa fel încât ea când s-a întors în țară eu găsisem deja apartament și am poftit-o în casă, direct.”