Mireasa, sezon 6. Miruna, apariție neașteptată pe Internet, purtând un voal alb: „Am spus da”. Ce le-a explicat susținătorilor

Miruna, fosta câștigătoare a sezonului 6 Mireasa s-a fotografiat purtând un voal alb de mireasă. Fosta soție a lui Cosmin a ținut să facă și o glumă despre apariție.

Miruna a împrumutat buchetul de mireasă pe care l-a prins o prietenă de-ale ei la o nuntă și s-a fotografiat ținând florile în mâini și voalul de mireasă pe cap. Fosta soție a lui Cosmin a făcut și o glumă, dând inițial de înțeles că ar fi fost vorba despre un nou „Da” spus de ea, însă ulterior a explicat care este relitatea, de fapt.

Cum a apărut Miruna pe Interent. Fata a făcut o glumă după ce a purtat un voal de mireasă

„Momentele cele mai frumoase sunt cele departe de ochii lumii... așadar țin să vă anunț că azi am spus da. Glumeam... Miruna mireasa nu este mireasă, dar prietena mea sigur se mărită după ce a prins acest buchet mirific”, a spus fosta câștigătoare a sezonului 6 Mireasa.

Miruna a fost activă pe rețelele sociale în ultima perioadă. Recent, fata le-a răspuns celor care au speculat că s-a împăcat cu Cosmin.

„Nu știu dacă datorită faptului că ne-ați îndrăgit foarte mult în emisiune ca și cuplu sau pur și simplu din plictiseală tot aberați că m-am împăcat cu C, dar am rugămintea să încetați... Sunt atâtea luni de la divorț și unii tot inventează povești pe internet...

M-am plictisit să vă dau explicații că nu mai avem nicio legătură de la divorț până în prezent și nici nu vom mai avea. Fiecare are cu siguranță viața lui, nu e ok să vă apucați să aruncați informații ”sigure” despre noi când, poate, nu ați vorbit niciodată cu noi și ne știți din emisiune...

Fiecare vom avea sau avem relație și nu e ok pentru persoana de lângă noi să citească invențiile unor oameni care ce visează noaptea, scriu pe internet ziua...”, a transmis Miruna pe contul său de Instagram.

De ce s-au despărțit Miruna și Cosmin de la Mireasa sezon 6

În ediția Mireasa din 17 ianuarie 2023, Miruna a spus motivul pentru care ea și Cosmin s-au despărțit.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine. La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericit, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic, Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (...)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni. (...) Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și că mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț. Și eu sufăr”, a explicat Miruna în ediția live din 17 ianuarie 2023.