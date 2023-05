Mireasa, sezon 6. Miruna, mesaj cu subînțeles pentru Cosmin? Ce i-ar fi transmis: „Ajungi să mă și pierzi”

Miruna și Cosmin s-au căsătorit la Mireasa, însă căsnicia lor s-a destrămat la scurt timp după ieșirea din Casă, din cauza fetei care l-a căutat pe fostul ei iubit.

Miruna, mesaj cu subînțeles pentru fostul ei soț, Cosmin de la Mireasa. Ce a spus pe TikTok

Miruna de la Mireasa a publicat un videoclip în care a ținut să scrie câteva lucruri, dar și piesa pe care ea a făcut playback pare să fie cu subînțeles.

Versurile melodiei spus astfel: „Mi-ai spus ai grijă c-ajungi să mă și pierzi. E un fel de te las să pleci sau nu te las, un fel de - încă te vreau, dar sunt distant. OK, te vreau și am spus-o din start”, a cântat ea pe această platformă socială.

Peste clipul pe care ea l-a publicat a ținut să scrie și câteva cuvinte: „Hai să descriem în versuri cel mai toxic om, ăla care nici nu te vrea, dar nici nu te lasă..”, a spus ea.

Fanii au întrebat-o dacă nu cumva ar fi vorba despre Luță, dat fiind faptul că ea tot cu gândul la el a rămas, chiar și după ce s-a căsătorit cu Cosmin.

Miruna a recunoscut că l-a înșelat pe Cosmin cu fostul ei partener

Miruna, câștigătoarea sezonului 6 Mireasa, a recunoscut că infidelitatea ei a fost cauza separării de Cosmin, după ce acesta din urmă a văzut mesajele dintre ea și fostul ei partener, Luță. Tânăra a motivat decizia ei cu faptul că s-a simțit nefericită în mariajul cu Cosmin.

„Acum că am și ieșit din emisiune pot să fiu cât se poate de asumată. Este vina mea, pot doar să jur că tot ce am trăit aici a fost real, nu pentru bani. Tot ce am crezut că simt aici am crezut că a fost o vindecare pentru mine.

La scurtă perioadă , la 2 saptămâni am mers la munte, mă simțeam nefericită, ne-am mutat împreună în chirie, iar eu am simțit să mă întorc în trecut. Să-l contactez pe Luță. Cosmin mi-a citit toate conversațiile pe Instagram. Ceea ce oricum e un caz penal, dar nu vreau să vorbesc despre asta. Ar fi fost ceva toxic. Asta am simțit. Nu am vrut să lungesc această căsnicie pentru nimic. (..)

Eu am crezut că sunt vindecată. Deci eu în această emisiune nu am simțit că sunt legată de trecutul meu. Eu l-am contactat pe Luță când m-am simțit nefericită. Nu am vrut să-mi bat joc de absolut nimeni.

Cu o poveste din trecut sau fără eu tot nu rămâneam în această căsnicie, pentru că nu simțeam atât de mult. Erau niște mesaje de iubire și mi-am dat seama că nu sunt vindecată după ieșirea mea de aici. Mesaje pe care Cosmin le-a văzut. Și eu sunt rănită. E vorba de un divorț Și eu sufăr”, a declarat Miruna despre separarea de Cosmin.