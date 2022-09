Mireasa sezon 6. Raluca, foarte încântată după date-ul cu Giorgio: ”Să fie semn de îndrăgostire?!”

Raluca și Giorgio de la Mireasa sezon 6 au avut o întâlnire care i-a umplut de speranță. Cei doi au discutat despre planurile lor de viitor și au descoperit că ambii își doresc același tip de familie.

Raluca, încântată de interacțiunea cu Giorgio de la Mireasa sezon 6

Deși între ei există o diferență de 6 ani, Raluca și Giorgio nu par să se gândească la acest lucru.

”Mi s-a părut că ești o fată foarte matură, ești pregătită pentru căsătorie. Și eu tot asta caut, am zis să încercăm. Ai zis că nu te bazezi foarte mult nici pe aspectul fizic”, i-a zis Giorgio.

Cei doi sunt aceeași zodie și cred că asta le va ușura comunicarea. ”Giorgio este un băiat, un bărbat matur, chiar dacă are 25 de ani. Am fost impresionată să văd cât de frumos gândește, vorbește. Mi-a plăcut cel mai mult faptul că regăsesc foarte multe valori pe care le am și eu. Momentan pot să spun că nu există ceva ce nu îmi place la Giorgio”, a spus tânăra după date.

De cealaltă parte, Giorgio a afirmat: ”Raluca mi s-a părut o companie foarte plăcută. Mi-a plăcut să interacționez cu ea. Discuția mi s-a părut că a decurs foarte natural. Mi-a plăcut foarte mult faptul că își dorește foarte mult să își facă o familie și rezonăm din acest punct de vedere. Mi se pare că dorim același tip de familie”.

Mai târziu, în bucătărie, ea le-a vorbit fetelor despre Giorgio. La un moment dat, a greșit sertarul și a făcut o glumă: ”Să fie semn de îndrăgostire?!”

Cu doar puțin timp în urmă, Raluca afirmase că îl vede pe Giorgio ca un potențial viitor iubit.