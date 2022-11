Mireasa sezon 6. Roxana, mesaj pentru Paul din afara competiției. Ce i-a transmis

Roxana a fost eliminată din casa Mireasa sezon 6. Tânăra s-a aflat pe ultimul loc și a părăsit competiția. Cu doar câteva zile înainte, ea încheia relația cu Paul.

Explica, la acel moment, faptul că s-a stins scânteia și nu dorește să-l facă să piardă timpul. Băiatul a fost surprins de decizia ei, dar i-a respectat-o.

Totuși, la eliminarea ei, Roxana i-a mărturisit că îl iubește. Asta ar fi făcut-o să se retragă. Ea a și intervenit în emisiunea Mireasa, iar Paul i-a dezvăluit că îi este dor de ea. Fosta concurentă a spus că ea nu simte acest lucru, însă a revenit cu un mesaj în social media.

Citește și: Mireasa sezon 6, 1 noiembrie 2022. Roxana a intrat în direct, după ce Paul a chemat-o înapoi în emisiune

Ce a postat Roxana de la Mireasa sezon 6 pe Instagram

Roxana a publicat o fotografie cu ea și Paul. Alături, ea a transmis ce simte și i-a promis băiatului că îl așteaptă în afara casei Mireasa.

”Cand am intrat in emisiunea @mireasa_oficial nu credeam ca o sa gasesc pe cineva dar se pare ca nu a fost asa si am intalnit pe Paul,un om cu suflet bun si amuzant ,m-am temut de sentimentele mele si am fugit dar mi-am dat seama ca fug de iubire,de ceea ce imi doresc iar acum stau afara si imi astept iubirea ,pe Paul, asteptarea asta este pedeapsa pentru fuga mea de iubire.❤️”, a scris concurenta.

Momentele care au marcat-o pe Roxana de la Mireasa

La cei 23 de ani, Rodica Roxana Toba de la Mireasa sezonul 6 a trecut prin momente dificile care i-au marcat viața. Tânăra a rămas însărcinată de două ori cu doi parteneri diferiți, însă nu a reușit să ducă sarcinile până la final.

Deși s-a dedicat în totalitate relațiilor sale, concurenta spune că a ajuns să fie înșelată de bărbații cu care a fost.

Citește și: Mireasa sezon 6, 31 octombrie 2022. Ce i-a spus Roxana lui Paul înainte de a părăsi competiția: „Sunt bulversat”

„Am ajuns să lucrez într-o sală de jocuri după cea mai dureroasă despărțitre a mea, de un an și 8 luni. (...) Am iubit foarte mult acel om cu care am stat un an și 8 luni, l-am iubit foarte mult. M-am dedicat lui trup și suflet, dar am fost înșelată. (...) Am aflat că sunt înșelată din telefonul lui, iar după câteva zile am aflat că sunt și gravidă. I-am spus, iar el mi-a zis să fac avort. M-am supărat foarte tare, iar din cauza stresului nu am putut ține sarcina. Am suferit foarte mult, îmi doream copil acela. Am zis că dacă nu am omul, am ceva din dragostea noastră, dar nu a fost să fie. (...) Ulterior, mi-am dat seama că nu am trecut peste și am fost la psiholog, unde am făcut terapie câteva luni. Am mai avut alte relații, dar nu m-am regăsit și n-am mai putut să iubesc. Au trecut 3 ani jumătate în care nu am spus „te iubesc” nimănui.”, a povestit tânăra.