Mireasa sezon 6. Sebaidin, deranjat de o remarcă a Ralucăi la adresa doamnei Dorina. Ce i-a spus în live

”A fost o cunoaștere, a fost o relație. Eu nu am nimic personal cu Damaris. Nu vreau să se înțeleagă lucrul ăsta. Nu vreau să se înțeleagă că Damaris e vreo falsă sau eu sunt vreun fals, fiecare a făcut ce a simțit. Și dacă am spus ce am spus la început (n.r. că nu va vrea să cunoască o altă fată în casa Mireasa, cât Damaris e acolo), chiar am simțit. Dacă nici eu nu am fost băiatul care să lupte pentru o relație, înseamnă că...”, a afirmat Damaris.

Sebaidin, deranjat de o remarcă a Ralucăi la adresa doamnei Dorina

În urmă cu doar câteva minute, Raluca a spus că Damaris și-a cerut scuze față de doamna Dorina, iar aceasta a îndemnat-o să meargă la biserică pentru că acolo e locul potrivit pentru ea.

”Sebaidin a primit o scrisoare în care scria o doamnă, cred de la biserică, și ea nu are voie să danseze, ea nu are voie să nu știu ce... Nu a fost ceva de rău, ea e născută, crescută din părinți creștini și cred că ar fi bine să se ducă la biserică pentru că și la biserică se poate mărita, se poate cununa, așa cum își dorește ea. Poate Sebaidin nu e potrivitul ei. Nu am spus cu nicio răutate chestia asta. Vorbim de biserică, nu ai cum să spui ceva de rău”, a explicat mama lui Sebaidin.

La scurt timp, tânărul a ținut să-i atraga atenția Ralucăi pentru faptul că s-a implicat în această discuție. ”Dar tu pentru că ești o șmecherită și o falsă, normal că tot ce spui și faci este interpretat (n.r. i s-a adresat doamnei Dorina). Unii sunt pe post de moderatori aici în emisiune. La tine (n.r. Raluca) mă refer. Pentru că asta faci, urmărești tot, să nu scapi nimic”, a declarat Sebaidin, vizibil nervos.

Raluca l-a întrebat ce face el în emisiune: ”Să te urmăresc pe tine”. Mai multe detalii în materialul video de mai sus.