Mireasa sezon 7, 13 martie 2023. Conflict de proporții între Antonio și Mihai: „Ești un nimeni”. Ce s-a întâmplat la petrecere

În timpul petrecerii de sâmbătă de la Mireasa, Antonio a avut o discuție despre interese cu Roberto. Noul concurent a mărturisit că nu se poate pronunța dacă Mihai a venit pentru premiu sau pentru iubire. Roberto le-a spus despre discuție lui Mihai și lui Hatice. Ulterior, după ce producția a ajuns că petrecerea se închide, Antonio a făcut o remarcă, iar Mihai și Hatice au reacționat dur.

Conflict în timpul petrecerii Mireasa. Mihai și Antonio și-au spus vorbe grele

„Băi băieți! E primul meu party și nu-mi convine. De zdrențe”, a spus noul concurent Mireasa.

Mihai l-a abordat imediat pe Antonio, după ce a spus acel cuvânt jignitor.

Citește și: Mireasa sezon 7, 9 martie 2023. Irina și Alex, noi discuții despre sentimentele lor. Bogdan a făcut câteva remarci dure

„Mi se pare că măcăni la totată lumea de mine și de iubita mea”

„I-am zis lui Andrei. Nu ți-am zis ție. N-am zis de tine. Am zis de oamenii din regie”

„Ești un nimeni. Faci accidente beat la volan. Cum să te compari tu cu mine? Sunt sportiv de performanță!”, a spus Mihai!

„Jignește oamenii din producție! E penal. La cât e de mare!”, a spus Hatice.

„Eu am înțeles că faci accidente beat și te scapă tati

„Ai minte de stradă! De acasă am văzut două lucruri : că voi vă certați și apoi că vă iubiți.

Stai în banca ta! Ai venit la emisiunea greșită!

Citește și: Mireasa sezon 7, 8 martie 2023. Concurenții și-au revăzut mamele. Emoțiile au atins cote maxime

Antonio și-a explicat remarca în emisia live de Mireasa de pe 13 martie 2023.

„Am explicat. Nu s-a dat. Eu acasă vorbesc cu acel cuvânt. E un automatism verbal. Nu l-am folosit ca jignire. Acum 4 ani de zile m-am urcat beat la volan și am făcut accident. Și știam că o să se afle și de-ast am povestit. Când ne-am certat a adus în discuție accidentul meu. Eu am spus că de acasă mi s-a părut că ei acasă mi s-a părut că se comportă fals”, a spus Antonio în live.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

Citește și: Mireasa sezon 7, 7 martie 2023. Mama lui Hatice a arătat cum trăiește fiica sa, după multiplele acuzații făcute la adresa fetei

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povești surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.