Mireasa sezon 7, 16 ianuarie 2023. Cine este Mihai Grosu. Tânărul a avut o relație cu o femeie cu 20 de ani mai în vârstă

Mihai Grosu are 25 de ani, este jucător de badminton și antrenor de fitness. Face parte din lotul național de badminton, iar la 12 ani a fost campion balcanic. Își dorește, de asemenea, să fie actor.

Mihai Grosu iubește animalele și are multe tatuaje. Tânărul mai are 2 frați mai mari.

Cine este Mihai Grosu de la Mireasa sezon 7. Ce a spus despre trecutul amoros

„În momentul ăsta sunt un bărbat cu multă experiență. Sunt modelul de mai multe femei și cine mă ia mă ia exact așa cum sunt.

Până în prezent Mihai a avut 5 relații serioase.

„Toate fetele au fost mai mari decât mine. Una a fost de aceeași vârstă, dar m-a dezamăgit cel mai tare. M-a înșelat după 5 ani de zile chiar cu tovarășul ei. M-a și mințit mult timp și în momentul de față nu pre mai am încreder eîn femei

„Cea mai mare iubită a mea avea 40 de ani. Am cunoscut-o când eu aveam 20. Ulterior am aflat că are și un copil. A fost o aventură de un an de zile. Nu m-a validat pe mine ca bărbat. Validarea mi-am câștigat-o singur. Sunt singur de 2 ani. Nu am mai avut relații serioase, doar aventuri”.

„Îmi doresc ca iubita mea să fie înaltă, dar nu mai înaltă decât mine, să facă sală, să fie șatenă sau blondă. Să nu fie genul de femeie care se pisicește. Să fie puternică. Îmi place eu să fiu dominatorul. Să mă asculte și să mă respecte”, a spus Mihai Grosu de la Mireasa, sezon 7.

Din 16 ianuarie, de luni pânî vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să-și găsească jumătatea și să se căsătorească.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 7, pe 16 ianuarie, de la ora 16:00.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Suntem la finalul vacanţei şi abia aştept întâlnirea cu telespectatorii. Începem, aşadar, sezonul al şaptelea al celui mai iubit reality-show matrimonial. A fost o vacanţă intensă, frumoasă, dar acum chiar mi-e dor de Casa Mireasa, un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Şi abia aştept să-i cunosc pe cei cărora li se va schimba viaţa, începând cu 16 ianuarie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa. Ne vedem pe 16 ianuarie!”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

