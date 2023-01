Mireasa sezon 7, 16 ianuarie 2023. Cine sunt concurentele din noul sezon al show-ului matrimonial

Fetele au venit rând pe rând în platoul show-ului Mireasa, fiind întâmpinate de Simona Gherghe.

Prima care a intrat în platoul emisiunii Mireasa este Andreea

Cine este Andreea de la Mireasa

Andreea este din București, are 1,67 înălțime și își dorește să găsească un băiat cu care să se înțeleagă.

Cine este Hatice de la Mireasa sezon 7

Hatice este jumătate româncă, jumătate turcoaică. Ea spune că tatăl nu știe că s-a înscris la Mireasa, cu atât mai puțin că a și intrat în show-ul matrimonial.

Are 28 de ani și a locuit mulți ani în Italia. ”Am decis să fac o experiență nouă. Nu m-a convins nimeni, eu. Am crezut că e oportunitatea cea mai bună înainte să te muți, să te...”, a afirmat Hatice.

Fata are un tatuaj cu Mickey și spune că adoră personajul.

Cine este Denisa de la Mireasa, sezon 7

Denisa a mai participat în sezonul 2 Mireasa, unde a format o pereche cu Cătălin.

„Are 28 de ani, vine din Bărila, are 1,66. Denisa a fost căsătorită: Îmi doresc ca bărbatul pe car eo să-l întâlnesc să fie bărbat din toate punctele de vedere. Cred că cu siguranță că de data aceasta o să găsesc pe cine trebuie”

Cine e Sabrina de la Mireasa sezon 7

Sabrina are 26 și locuiește în București. ”Am vrut să trăiesc o experiență nouă, inedită.”, a spus tânăra.

Fata are 1,60 înălțime, 50 de kg și dorește să-și cunoască dragostea la Mireasa. Spune că fizic nu are o tipologie de bărbat: ”Să fie onesc, fidel și carismatic. Asta mă atrage cel mai mult”.

Cine este Cătălina de la Mireasa sezon 7

Cătălina a pășit emoționată în casa Mireasa. La intrare, fata a spus că își dorește să găsească pe cineva. ”La îndemnul surorii mele, ea e măritată.”, a spus Cătălina, întrebată fiind cum de s-a înscris.

Tânăra are 21 de ani, e zodia Pești și e din Piatra Neamț. De aproape 3 ani locuiește în Anglia și spune că visează să se căsătorească.

Cine este Carmina de la Mireasa sezon 7

Carmina vine din Ploiești. ”Îmi doresc foarte mult să-mi găsesc pe cineva și să am parte de o experiență inedită”, a spus tânăra la intrarea în casa Mireasa sezon 7.

Crede că până acum a ales greșit, de aceea nu a avut noroc pe partea sentimentală. Concurenta are 23 de ani, e zodia Vărsător. ”Am o mică afacere de care mă ocup împreună cu sora mea. Sunt studentă la master în primul an. Am venit la Mireasa deoarece îmi doresc să găsesc pe cineva”, a spus Carmina.

Cine este Irina de la Mireasa sezon 7

Irina vine din Republica Moldova. ”Greu mi-am luat inima în dinți, de anul trecut mă porneam. Nu știu de ce m-am hotărât așa greu.”, a zis fata, care spune că și-a dorit o schimbare.

Irina are 27 de ani, e din Chișinău și a venit la Mireasa pentru a găsi ”un bărbat echilibrat”.

Mireasa live sezonul 7. Vezi online ce se întâmplă în casa fetelor și casa băieților pe AntenaPLAY

Din 16 ianuarie, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, gazda emisiunii, Simona Gherghe, întâmpină o nouă serie de concurenţi dornici să-și găsească jumătatea și să se căsătorească.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY. Acestea se vor activa după prima emisiune din sezonul 7, pe 16 ianuarie, de la ora 16:00.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Suntem la finalul vacanţei şi abia aştept întâlnirea cu telespectatorii. Începem, aşadar, sezonul al şaptelea al celui mai iubit reality-show matrimonial. A fost o vacanţă intensă, frumoasă, dar acum chiar mi-e dor de Casa Mireasa, un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Şi abia aştept să-i cunosc pe cei cărora li se va schimba viaţa, începând cu 16 ianuarie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 16:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa. Ne vedem pe 16 ianuarie!”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în

căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire

venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte

din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial, care va avea premiera luni, 16 ianuarie, de la 14:00, la Antena 1.