Mireasa sezon 7, 19 ianuarie 2023. Primele tensiuni din casa Mireasa. Ce s-a întâmplat între Hatice și doamna Eleonora

În timp ce vorbeau despre listele pentru curățenie, fetele și doamna Eleonora au avut parte de un moment de tensiune.

Hatice și Sabrina au spus că nu-și doresc liste pentru curățenie, pentru că ele vor să facă toate. Un comentariu spus de doamna Eleonora.

Primele tensiuni din casa Mireasa. Hatice și doamna Eleonora, schimb de replici acide

„O să vedeți că o să fie bine. Numai să vrem cu adevărat”, a spus doamna Eleonora.

„Și ce credeți că nu vrem? Am făcut la curățenie la viața mea! Până acum nu am fost cu liste”, a spus Hatice.

„Eu n-am venit să nu fie bine! De ce ai luat-o așa?”, a spus doamna Eleonora.

„Acel dacă vrem putem nu a sunat bine la urechea mea”, a spus Hatice.

„Cum i-a adunat Carminei expresia ta (n.r. când Hatice a comparat-o cu o girafă), a spus doamna Eleonora.

„Nu a fost intenționată. Acum, să ne înțepăm…”, a spus Hatice.

„Cum să ne înțepăm?”, a spus doamna Eleonora.

„A dat direct răutatea pe față cu mine”, a spus Hatice despre relica doamnei Eleonora.

În emisia live de pe 19 ianuarie 2023 cele două protagoniste au oferit explicații referitoare la momentele de tensiune.

„Înainte cu câteva minute se vorbea despre animale și eu neștiind povestea Carminei am zis ce animal te-ai vedea. Eu am zis ursuleț panda și la Carmina când am întrebat-o i-am zis girafă. Ea avea o problemă din copilărie cu chestia asta. S-a simțit rău pe chestia asta și a plecat de la masă. I-am cerut scuze și oarecum doamna Eleonora a încercat să readucă chestia asta în discurs, care nu-și avea rostul.

„Eu am zis dacă vrem cu adevărat putem să facem. Eu nu vreau să intru în conflict cu nimeni. Dacă eu am fost răutăcioasă cum a fost la tine remarca. Eu atât am zis. Cu nimic n-a fost mai rău la mine decât a fost la tine”, a spus la rândul ei doamna Eleonora.

