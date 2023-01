Mireasa sezon 7, 23 ianuarie 2023. Dima, ”disputat” de două fete. Cine sunt cele care au împărțit casa în două tabere

În timp ce Denisa discuta cu Hatice și alte concurente pe terasă, Sabrina și Andreea erau singure în dormitor. ”N-am pățit așa ceva niciodată și e urât. De ce trebuie să existe discuții și mai ales de acum?”, a spus Sabrina într-o discuție cu Andreea.

Dima, disputat de două fete de la Mireasa sezon 7. Cine îl place

”Am răspuns, am spus de la bun început. Două fete pe care-mi doresc să le cunosc sunt Denisa și Sabrina. Depinde și de ele dacă vor în continuare să ne cunoaștem. Am simțit că sunt prima opțiune pentru Denisa și Sabrina. Nu cred că a fost dezamăgită Sabrina pentru că nu m-am pus în spatele ei, sunt niște lucruri în comun. M-am dus la Denisa pentru că am simțit o privire, o telepatie”, a zis Dima.

Întrebate de ce consideră că Sabrina a făcut ceva rău, fetele au explicat. ”Sabrina a susținut că vrea să cunoască toți băieții. Ea a susținut de la început că vrea să cunoască toți băieții. Când a văzut că Denisa a zis de Dima și ea repede... Nici nu a vrut să zică.”, a zis Irina.

Denisa a afirmat că Sabrina i-a spus că îl place pe Dima, dar a rugat-o să nu le zică fetelor. Totuși, mai târziu, Sabrina ar fi anunțat acest lucru. Denisa spune că a fost pusă într-o situație neplăcută.

Sabrina: ”Fetele au sărit cumva că nu-mi mai place de Mihai că a zis că nu mă place. Am zis că nu mai vreau să zic de cine îmi place. (...) Cred că Dima a simțit felul în care îl privea. Nu cred că are nicio explicație de ce i-am trimis bilet”.

Dima i-a răspuns la bilet, iar băiatul a afirmat că le place pe ambele, dar vrea să le cunoască mai bine înainte de a lua o decizie.

