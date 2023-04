Mireasa sezon 7, 24 aprilie 2023. După sărutul cu Maria, Antonio s-a îndreptat către Giulia, iar fata s-a arătat interesată

În gala de vineri de la Mireasa, Maria și Antonio au purtat discuții: „Mută-te, Anemona”, i-a spus fata noii concurente, care stătea pe canapea lângă băiat. „Ai nevoie de confirmări, tu nu ești sigură pe tine”, i-a spus Antonio Mariei.

Cei doi au vorbit pe parcurusl serii și au ajuns la concluzia că cel mai bine e să o ia pe drumuri separate.

„Eu mă retrag. Chiar am vrut să lupt, dar nu mai are sens”, i-a spus Maria lui Antonio.

„Am simțit o chimie între noi, dar cu au evoluat lucrurile… nu mă simt confortabil. Știu că ești o persoană foarte sentimentală, dar nu vreau să te duc pe panta aia, dar nu știu dacă am putea să avem ceva. Dacă simțeai, simțeai ceva de la început să-mi arăți. Putem să râdem și să glumim, dar în relație nu putem să fim”, a spus Antonio.

„Dacă te-am văzut cu alți ochi, prieteni nu mai putem să fim”, a spus Maria.

Maria a plâns și l-a sărutat pe Antonio

„Îmi pare rău că te-am făcut să suferi”, a spus Antonio, în timp ce Maria plângea.

Apoi cei doi s-au îmbrățișat și s-au sărutat. În live Antonio a spus că Maria a fost cea care a inițiat sărutului, ia fata a fost ironică: „L-am forțat, ce să fac”.

În live, Maria a spus că Antonio e omul în care nu poate avea încredere:

„Antonio e plin de nesiguranțe. Când am spus că mai are de copilarit, trebuia să merg pe institutul acela”, a spus Maria.

Antonio s-a apropiat de Giulia la petrecerea Mireasa: „Am simțit să te sărut și sunt sigur că ai fi stat”

La petrecere, după despărțirea de Maria pecetluită de un sărut, Antonio s-a apropiat de Giulia și a mărturisit că o place:

„Asta am simțit în momentul de față să mă apropii de tine. Am văzut că ai evoluat de când ai intrat în competiție. Eu am observat anumite chestii la tine. Cum privești tu viața, cu cluburile și libertatea, se apropie de cum sunt și eu”, i s-a confesat Antonio Giuliei.

„Eu știu, dar nu am făcut pași spre tine pentru că nu mi-ai oferit încredere. Eu sunt o fire foarte deschisă”, a spus Giulia.

„Dintre toate persoanele din casa asta, tu îmi dădeai o stare bună”, i-a spus Antonio.

Cei doi au dansat apropiați, însă nu s-au sărutat:

„Când eram pe ringul de dans am simțit să te sărut și știam că tu ai fi stat. Mie nu îmi e rușine să îmi asum ce fac”, a spus Antonio.

În emisia live de Mireasa, de pe 24 aprilie 2023 Giulia a spus că nu a crezut în relația lui Antonio cu Maria: „De când au format un cuplu, am știut că nu vor rezista”

„Când ți-a zis Antonio că oricând poate să fie cu tine, ce te-ai supărat”, a ținut să amintească doamna Ana.

Zain a spus că de 3 zile a văzut că Antonio își dorește să se îndrepte spre Giulia.