Mireasa sezon 7, 24 februarie 2023. Băieții au făcut nominalizări. Cine e în pericol de eliminare

În gala din 24 februarie 2023, concurenții au făcut nominalizări. Tinerii au votat pe cine nu mai doresc în casa Mireasa sezon 7.

Nominalizări la Mireasa sezon 7. Cine e în pericol de eliminare

Băieții fac din nou nominalizări. De această dată, tinerii au votat un băiat pe care nu îl mai doresc în casa Mireasa sezon 7.

Simona Gherghe i-a invitat pe concurenți să aleagă un băiat pe care nu-l mai doresc în competiție. Tinerii s-au gândit bine și au votat. Iată alegerile lor:

Alex - Ionuț

”Nu mi-a plăcut această joacă pe care a făcut-o cu Denisa și Andreea. Acum nu știe unde să se scaldă și continuă cu Andreea. Nu ai cum, într-un moment atât de scurt, să schimbi persoanele. Nu cred în îndrăgosteala lui”, a zis Alex.

Andrei - Alex

”De-a lungul timpului am avut conflicte, dar nu am avut nimic personal cu el. Am văzut că e abătut.”, a declarat Andrei.

Dima - Andrei

”Când declari că îți place o personă și spui la toată lumea că vrei o relație cu ea, când toată lumea dă în ea, îi iei apărarea. Nu mi-a plăcut că nu i-a luat apărarea Simonei”, a afirmat Dima.

Dani - Alex

”Când am intrat în casă, era plin de viață și acum e foarte supărat, trist, nu-și mai găsește locul în casă. Consider că i-ar fi bine acasă”, a susținut Dani.

Ionuț - Alex

”În ultima perioadă își dorește să plece acasă. Nu se simte bine aici, simte că nu își va găsi persoana aici. Și eu văd același lucru. Și eu simt asta, e o altfel de persoană, sinceră și dreaptă cu el”, a afirmat Ionuț.

Mihai - Alex

”Chiar suntem prieteni. L-am scris doar pentru că și-a dorit să plece acasă. Eu îl simt și ar vrea acasă. Asta e singurul lucru”, a explicat Mihai.

Roberto - Alex

Roberto i-a scris ”Te iubesc” pe carton. ”Ca prieten”, a ținut el să puncteze.

Vlad - Alex

”Pentru liniștea lui sufletească”, a argumentat Vlad.

Votul băieților a fost anulat. Care e motivul

”Pentru că uneori am senzația că vorbesc în vânt și-n gol, vă anunț oficial că ați încălcat regulamentul. Votul este anulat pentru că Alex a vorbit despre nominalizări și știa că nu aveți voie. Acestea fiind spuse, o să avem o cursă de eliminare pentru că un băiat va trebui să părăsească casa, așa că ultimii doi vor intra în cursa de eliminare.”, a anunțat Simona Gherghe.

În cursa de eliminare au intrat Roberto și Ionuț.

