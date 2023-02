Mireasa sezon 7, 28 februarie 2023. Fratele lui Andrei l-a sfătuit pe tânăr să pună punct cunoașterii cu Simona

Andrei și Simona au avut parte de momente incerte în ultima perioadă. În urmă cu o săptămânî concurenta i-a interzis băiatului să o atingă și i-a sugerat să-i dea lecții de limba română, iar la scurt timp a avut o schimbare surprinzătoare de atitudine. Cei doi au avut parte de apropieri și s-au țint de mână. În emisia live de Mireasa de pe 28 februarie 2023 fratele lui Andrei a intervenit în direct și a spus că familia își dorește oprirea cunoașterii dintre Andrei și Simona.

„Noi am respectat tot timpul deciziile lui Andrei. Dar să nu ne lăsăm călcați în picioare de cineva. Pe de o parte Andrei s-a lăsat înjosit și tratat cu superioritate de Simona”, a spus fratele lui Andrei.

Fratele lui Andrei a intrat în direct la Mireasa pentru a-l sfătui pe concurent

„Nu m-am lăsat călcat în picioare. Am răbdare. Am fost dezamăgit pentru că mă așteptam ca Simona să nu reacționeze într-un anumit fel. Dar așa vezi și reacțiile rele și pe cele bune. Să nu credeți că sunt prost sau că nu am observat anumite chestii”, a spus Andrei.

Simona a ținut să amintească despr emomentele în care i-a luat apărarea lui Andrei:

„Să-i dea cât mai multe sfaturi bune pentru el. Nu știu dacă s-au văzut situațiile în care eu ți-am luat apărarea în fața băieților. Eu am fost singura care i-am ținut morarul și capul sus

„Tu le-ai spus băieților doar să nu pronunțe numele tău”, a răspuns fratele lui Andrei.

