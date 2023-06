Mireasa sezon 7, 9 iunie 2023. Simona a primit o scrisoare și flori: „Am fost un laș”. Expeditorul ar putea fi fostul iubit

Simona a împlinit 29 de ani și în gala de pe 9 iunie 2023 de Mireasa a primit flori, un ursuleț și o scrisoare. Acest cadou ar putea fi de la fostul ei iubit.

Scrisoarea nu a fost semnată, dar din textul acesteia se poate presupune că vine de la fostul iubit al Simonei. Simona Gherghe a citit în gală scrisoarea unde iubita lui Andrei era rugată să se gândească la fosta relație.

Citește și: Mireasa sezon 7, 9 iunie 2023. Încălcare gravă de regulament. Roberto, Antonio și Dani, scandal uriaș: „Îmi zice că vrea bătaie”

Ce scrisoare a primit Simona în gala de la Mireasa

„Am fost un laș. Nu mă pricep așa de bine ca tine la vorbe și mi-e greu să recunosc, dar nu mai suport tot ce văd. Mă chinui zi și noapte știind ce am pierdut. Ăștia puteam să fim noi, Simona! Nu înțeleg cum ai putut da totul uitării așa de repede și ai căzut în brațele primului pretendent. El nu este pentru tine! Gândește-te la tot ce am avut noi! Nu este nici pe departe ceea ce ai tu nevoie! Ce știe el despre tine? Ce știi tu despre el! Te implor! Gândește-te de două ori înainte să faci o greșeală! Hai să fie al nostru acest moment pentru prima oară. Eu știu ce am de făcut! Te iubesc și te aștept oricât va fi nevoie! Adu din nou soarele în viața mea! Al tău pentru totdeauna”.

Citește și: Mireasa sezon 7, 9 iunie 2023. Hatice, foarte supărată pentru că Dani și Daiana au primit un premiu: „Are ceva personal cu noi”

„E de la fostul tău iubit, posibil!”, a spus Simona Gherghe care l-a invitat pe autorul scrisorii să se semneze, sau să sune.

„O să le returnez”, a spus Simona, care a precizat că nu știe dacă scrisoarea este într-adevăr de la fostul iubit.

În sezonul 7 Mireasa, de luni până vineri, de la 14:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, fanii show-ului au ocazia să cunoască noi povești de dragoste.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Pe AntenaPLAY, publicul fidel al emisiunii poate vedea în timp real cum se dezvoltă relațiile dintre concurenți, pot auzi dialogurile dintre ei și pot fi părtași direcți la poveștile de iubire conturate la cel mai iubit reality show matrimonial.

“Casa Mireasa e un loc magic, în care oameni care nu s-au văzut niciodată ajung să se îndrăgostească şi să întemeieze o familie. Vom fi alături de telespectatori, în direct, de la 14:00 la 17:00, de luni pana vineri, martorii unor iubiri magice. E un sezon lung, dar cu siguranţă va fi minunat să vad din nou tineri îndrăgostindu-se în Casa Mireasa”, a declarat gazda emisiunii, Simona Gherghe.

Povesti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie,

dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa şi din povestea sezonului şapte al celui mai iubit reality matrimonial.