Mireasa sezon 7. Andrei Macovei își construiește propria casă, după divorț. Cum arată locuința în care a investit deja o sumă mare

Andrei Macovei, fostul concurent de la Mireasa sezonul 7, și-a achiziționat propria locuință, după divorțul de Simona.

Singur, după un divorț și o relație eșuată, Andrei e ocupat cu construirea locuinței sale.

Andrei a achiziționat o casă pe structură metalică, pe care acum se străduiește să o consolideze. Băiatul e deranjat că muncitorii nu au pus ciment în găurile în care au fost puși stâlpii de resistență. Astfel, el trebuie să sape și repare singur problemele lăsate de echipă.

”E foarte stabilă. Faza e că nu am curent, de asta e mai greu cu curentul. Am avut generator până acum. Le-am zis muncitorilor să-și facă treaba, au zis că e mai ok așa, că nu se duce. Până acum a ajuns undeva la 16.000 de euro. Sunt foarte mulți bani.”, a dezvăluit tânărul.

Fostul concurent spune că a cumpărat terenul în urmă cu doi ani și în zonă se vor mai construi și alte case.

”E o zonă foarte faină, se vede un peisaj foarte fain. Aici au fost 69 de loturi, s-au dat în două săptămâni, acum doi ani. Valoarea terenurilor s-a dublat.”, a mai adăugat Andrei.

Mireasa sezonul 7. De ce s-au despărțit Andrei și Simona. Cum au ajuns la divorț: ”Mi-a fost rușine de familia ei”

Într-un live pe Tiktok, Andrei a dezvăluit care au fost motivele pentru care el și Simona s-au despărțit. Nu este vorba despre infidelitate, afirmă el.

”Amândoi am vrut divorț. Pur și simplu s-a întâmplat, ne-am despărțit și asta e. Am suferit un pic. Nu a mai mers, nu ne-am mai înțeles. Fiecare pe drumul lui și asta e. Am zis, fiecare om are principiile lui și atât pentru ea, cât și pentru mine, cred că ăsta a fost un motiv destul de bun să încheiem și asta e. Cu toate că respect, mi-a fost foarte rușine de familia ei și asta e.”, a spus Andrei.

Internauții s-au gândit că banii ar fi fost un motiv, iar fostul concurent de la Mireasa sezonul 7 a negat: ”Oricum avea bani, dar na”.

Andrei a afirmat că este foarte bine, s-a mutat în Iași și spune că el este cel care a inițiat separarea: ”Nu m-a înselat nimeni. Pur și simplu am încheiat-o eu. Nu era genul de persoană care să înșele. Pur și simplu am încheiat-o și asta e. Eu am ales chestia asta. Eu am lăsat-o pe ea, nu ea pe mine. Nu mă laud că am lăsat-o, dar de ce să stau cu o persoană care nu cred că era ok toată viața. Am pus în balanță anumite chestii și asta e.”

Andrei a încheiat prin a spune că o respectă pe Simona și a făcut apel să nu se vorbească urât despre ea.