După o perioadă dificilă din punct de vedere financiar și medical, Irinel Columbeanu primește o veste bună: medicii i-au dat undă verde să călătorească.

Fostul milionar plănuiește să părăsească azilul din Ghermănești, unde locuiește de la sfârșitul anului 2023, și să petreacă întreaga vară în America, alături de fiica sa, Irina Columbeanu.

Irinel Columbeanu va pleca de la azil toată vara. Unde își dorește să petreacă aceste luni

Fostul om de afaceri a dezvăluit că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit semnificativ, motiv pentru care doctorii nu se mai opun unui drum lung cu avionul. „Vestea bună este că pot zbura iar cu avionul. Am vorbit cu Irina, ne vom revedea în curând. De data aceasta o să merg eu în America. Sper să pot sta acolo toată vara”, a declarat Columbeanu pentru Cancan.

Aceasta nu este prima dată când Irinel Columbeanu își vizitează fiica în Statele Unite, însă detalii despre vizita anterioară au rămas private. El își amintește însă de o întâmplare tensionată din trecut, când era să rateze plecarea din cauza unui pașaport expirat. „Abia la aeroport am observat că-mi expira pașaportul. Am avut noroc cu vameșii. Apoi am rezolvat problema acolo, la consulat. De data aceasta voi avea grijă ca totul să fie în ordine”, a mai spus fostul milionar.

Viața la azil: de la sprijinul prietenilor la o pensie modestă

Deși obișnuia să ducă o viață luxoasă, în prezent Irinel Columbeanu trăiește dintr-o pensie modestă. Timp de luni întregi, prietenii i-au achitat costurile de cazare la azilul privat, însă, treptat, sprijinul acestora a scăzut. În prezent, el se bazează pe pensia sa de aproximativ 1.680 de lei pe lună, în condițiile în care întreținerea la azil depășește 4.500 de lei.

„Are pensie de vreo 2.000 de lei, dar mai ia în mână numai 1.680 de lei, puțin peste 300 de euro. La noi, cazarea și masa costă peste 4.500 de lei. Cu ce să achite aici, ce bani îi mai rămân în buzunar? Și nici prietenii nu mai dau năvală, ca la început. De la Revelion, încoace, numai un prieten l-a mai scos la masă, în oraș”, a declarat Ion Cassian, administratorul azilului.

În ciuda dificultăților financiare, fostul milionar pare optimist și dornic să își petreacă vara alături de fiica sa. Această călătorie reprezintă nu doar o revedere emoționantă, ci și o oportunitate de a lăsa în urmă, chiar și temporar, realitățile grele ale traiului de zi cu zi din România.