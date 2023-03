Mireasa, sezon 7. Bogdan, gest surprinzător în live. Ce a făcut când a văzut imaginile cu Irina și Alex

În emisia live de Mireasa: Capriciile Iubirii de pe 2 martie 2023 au fost difuzate imagini în care Irina se confesa fetelor desprevmomentul în care iubitul ei i-a spus: „Te duci forțat după Alex? Așa ai ajuns?”

„Sunt supărată pe el. Eu mă străduiam și tu...”, a spus fata. În platoul emisiunii de la Antena Stars, Irina a povestit că ea și Alex aveau o înețelegere, iar atitudinea lui Bogdan nu-și avea locul.

Andreea, cea care a făcut echipă cu Bogdan la task-ul cătușelor a mărturisit că l-a oprit de dimineață pe Bogdan să-și dea cătușa jos.

„Am vrut să o dau jos. Mă sufoca cătușa. Nu o mai suportam”. a spus concurentul Mireasa.

Bogdan s-a supărat după ce a văzut imagini cu Irina și Alex, în casa Mireasa

La un moment dat, Bogdan nu a mai vrut să o țină de mână pe Irina.

„Când eu stau lângă Alex și el îmi spune că mă bucur că în sfârșit la mine e puterea, la mine e cheia, normal că mă simt. Irina, gândim și noi fluent un pic?”, a spus Bogdan,

„Nu știe ce vrea. Se contrazice”, a mai spus băiatul.

Ulterori, Bogdan a vizionat imagini cu irina și Alex care s-au înțeles bine în timpul task-ului cătușelor. Bogdan a precizat că nu se simte confortabil când privește acele imagini și că a fost deranjat în special pentru că irina nu i-a ținut partea în conflictul cu Alex.

„Nu trebuia să te simți umilit. Și nici eu nu mă simt umilită de ce a făcut Alex de față cu toată lumea”, i-a spus Irina lui Bogdan.

„De ce te agiți acum? Dacă tu ai dreptate de ce te agiți? Ok, Irina”, a spus Bogdan.

[ivm guid=9Pz5WKmgV3u]

„Am avut o discuție cu ea în 2 pauze, am crezut că a înțeles și vin în seara asta la Capricii și ea continuă să-i dea dreptate lui Alex. Putea să spună Bogdan a greșit și atât. Mie așa mi se pare că tot îi ține partea. Treaba asta mi-o spui mie în particular. Nu-mi face plăcere să-i văd pe amândoi. Mi se pare că a greșit și Irina. Ea nu ar fi trebuit să-i țină partea lui Ale. M-a deranjat pentru că am văzut clipul în care Irina îi dădea dreptate lui Alex”, a spus Bogdan la Mireasa: Capriciile Iubirii.

