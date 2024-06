Mireasa, sezon 7. Daiana și Dani au revenit în România. Cum s-au pozat cei doi viitori părinți alături de familie

Dani și Daiana au publicat mai multe imagini pe rețelele sociale. Cei doi au venit din Germania în România, pentru a petrece timpul cu familia.

Daiana și Dani au mers acasă la fată, unde s-au întâlnit cu toată familia din Spermezu, județul Bistrița-Năsăud. „Fericirea într-o singură poză”, a scris Daiana în dreptul unei fotografii de familie, pe care a publicat-o pe rețelele sociale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Daiana s-a afișat cu burtica de gravidă. Cum arată acum

Articolul continuă după reclamă

Ulterior, Daiana și Dani au mers alături de fratele ei, de soția acestuia și de copiii lor la salină. În imaginea din salina Turda, se observă burtica de gravidă a Daianei. Daiana a purtat o rochie verde, mulată, care i-a evidențiat burtica de gravidă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Dani și Daiana au spus că, porivit ultimelor consultații, vor avea un băiețel. Fata a precizat că informația primită nu e sigură în procent de 100%, dar balanța înclină spre un băiețel. Cei doi foști concurenți Mireasa au vorbit live cu susținătorii și le-au spus detalii despre sarcină.

Daiana a anunțat că șansele sunt mai mari ca bebelușul din burtică să fie băiețel. Viitorii părinți au vorbit pe TikTok despre sarcină. Daiana a spus că 90% este băiețel.

„La ultimul scan, eu am 4 luni deja, am aproape 14 săptămâni, e mărișor și s-a văzut în scan, am întrebat-o pe doctoriță dacă se poate uita să-mi spună ce e. Mi-a spus că ea poate să încerce dar nu e 100% sigură că poate să-mi dea un răspuns garantat. Tot umblându-mi la burtică și apăsând a prins fix piciorușele. E băiețel vă zic, dar e foarte devreme. Din câte am văzut și eu, e băiețel. Încă nu-i 100% sigur, dar eu am văzut cu ochii mei și vă zic”, a spus Daiana pe TikTok.

Fata a mărturisit că nu s-a simțit bine în ultima perioadă, că a fost internată și că are o sarcină toxică: „Sunt una dintre cele 2% dintre femei care are o sarcină toxică și vomită și apa pe care o bea. Acum sunt bine. Am crezut că mor 2 luni de zile. Am aflat că sunt însărcinată la 5 săptămâni jumate. Eu acum mi-am revenit, dar nu vreți să știți prin ce am trecut. Nu am pofte pentru că mi-a fost foarte rău”, a mărturisit Daiana.

Întrebați despre botez, cei doi au spus că nu s-au gândit încă la nași: „Botezul o să fie foarte restrâns, cu familia. Având nunta la anul ne vom petrece acolo. Dar nu facem nuntă și botez în același timp”.

Daiana a publicat imagini cu ecografia, în dimineața zilei de 29 aprilie 2024. Foștii concurenți ai sezonului 7 așteaptă un copil! Aceasta a dat vestea chiar de ziua băiatului printr-un mesaj în care l-a numit „tati”.

MAI MULTE FOTOGRAFII

„La muuuuuulți ani iubirea mea!

Îți doresc din suflet să ai parte doar de iubire, multă sănătate și fericire alături de noi. Toate visele și planurile tale să se îndeplinească exact așa cum îți dorești.

Ești cel mai minunat, iubitor, răbdător, familist.. soț. Ești exact cum mi te-am cerut la Dumnezeu și așa am norocul să pot să mă bucur de tine pentru o veșnicie.

Să îți dea bunul Dumnezeu putere, răbdare și multă încredere în tine pentru ca poți reuși absolut orice îți propui și noi vom fi alături de tine la orice pas ca o familie ce suntem.

Te iubim și ne mândrim cu tine, tati!”, a transmis Daiana pe rețelele sociale.