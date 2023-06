Mireasa, sezon 7. Dani și Daiana au vorbit cu Irina despre Maria și Antonio. Ce au spus: „Voi nu erați prieteni?”

Dani, Daiana și Irina au vorbit despre Antonio și Maria, iar imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, de pe 23 iunie 2023.

Irina a început să plângă în tip ce avea o discuțe pe terasă cu Dani și Daiana.

„Calmează-te că n-ai de ce să plângi.Ți-ai spus părerea”, a încercat să o liniștească Dani pe Irina, care a izbucnit în lacrimi.

„De fiecare dată când am spus o părere s-a considerat că sunt un om pervers și malefic și rău”, a spus Irina.

„Toată lumea consideră că tu trebuie să stai într-un colț și să taci. Eu consider că tu ai zis ceva, dar tu n-ai mai continuat. Ei vorbeau și ei au dat curs. În materiale am văzut că ei au vorbit mai mult despre subiect decât tine”, a spus Daiana.

„Antonio a început să reacționeze ca Maria și pe mine asta m-a șocat”, a mai spus Irina.

„Poate așa e el, de fapt. În casă oricât ai încerca să ascunzi cine ești, tot arăți cine ești. Și de mine s-a zis că sunt strateg. Că eu cu Daiana suntem jucători și am zis ok. Dar nu s-a continuat pentru că pe noi nu ne-a deranjat. Foarte bine, suntem. Nicio problemă. Ziceți și de noi că am venit pentru premiu. Ne-a plecat cel mai mare strateg, dar ne-a lăsat strategiile scrise pe foaie. Eu când am vorbit cu Antonio pe terasă i-am zis că eu cred că e puțin cam repede ce face.

Întrebat în emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii dacă îl deranjează că Dani a vorbit cu Irina despre el, tânărul a spus: „Nu neapărat. Mă așteptam”.

Cum a reacținat Antonio, după ce a văzut ce a vorbit Dani despre el în casa Mireasa

„Un pic m-a deranjat. Ai zis că ăsta sunt eu, de fapt. Și eu am observat de tine, Dani, că Mihai și-a făcut mama în călduri și apoi tu ai râs cu el la masă. Să vă zic acum pe față! A apărut un nou cuplu. Dacă eram pe locul 7 nu deranja pe nimeni. Putem să ne combină, să ne despărțim, dar când ești și pe locul 1, pare că ai apărut așa în ultima clipă și furi ciolanul din fasole”.

A urmat apoi un schimb de replici între Antonio și Daiana, iar Gabriela Cristea a întrebat: „Voi nu erați prieteni?”

„Pe noi nu ne deranjați cu nimic, asta nu înțelegi tu!”, a spus Daiana.

„Da, nimeni nu vrea premiul”, a spus Antonio.

„Îl vrei tu, Antonio. Tu ai datorii, tu ai cea mai mare nevoie de el”, a spus Irina.

„O să-ți trimit un extras de cont, să vezi ce și cum”, i-a răspuns Antonio Irinei.

Antonio a pretins că Dani s-a apropiat de el pentru că nu avea cu cine să stea: „Până acum ne permiteam glume și puteam să vorbim”, a replicat Daiana.

