Mireasa sezon 7. Dima, declarații contradictorii după refuzul Denisei. Ce spune despre faptul că fata s-a retras

Întrebată în ce situația mai e cu Dima, ea a zis: ”Out”. ”Te deranjează că nu ai putut să-ți faci tu alegerea și că ți-a dat Denisa papucii?”, a vrut să știe Gabriela Cristea.

”Așa s-a interpretat acum? E ok, nicio problemă. S-au văzut niște lucruri, de vreo două, trei zile, când mă ridic de fiecare dată de pe canapea în emisiune stau cu Sabrina, mă îmbrățișez cu Sabrina, vorbesc cu Sabrina. De vreo trei zile”, a răspuns Dima la Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars.

Cu toate acestea, cu doar o seară înainte să facă aceste declarații, concurentul afirma că este 50-50 între cele două fete. ”Da, lucrurile vin natural. Deși nu am avut un date cu Sabrina, lucrurile vin natural”, a explicat băiatul.

Denisa spune că i-a transmis lui Dima, cu doar câteva ore înainte, că s-a retras: ”Ți-am zis, eu oricum sunt out”.

”Nu, ai zis că nu-ți convine acest...”, a replicat imediat tânărul.

Declarațiile contradictorii ale lui Dima de la Mireasa sezon 7

”Nu cred că îi convine situația. Nu are nicio importanță. Dacă asta a decis ea, foarte bine.”, a zis Dima. Întrebat dacă ar mai curtat-o pe Denisa, el a spus: ”De vreo 4 zile tot spun că aștept un date cu Sabrina.”

”Nu mă învârt după cum bate vântul, domnișoara Andreea. În continuare îmi doresc pe cineva care are răbdare și are încredere în ceea ce vreau eu, ceea ce vrea ea. Cum am zis și acolo, dacă cumva o să ies săptămâna viitoare singur, o să ies singur, dacă nu, ies cu cineva de mână și merg la altar.”, a mai spus Dima, care crede că ea s-a retras pentru că a văzut apropierile cu Sabrina.

Denisa consideră că ea i-a ”permis” aceste apropieri: ”În momentul în care am preferat să nu mai stau lângă tine și să te privesc, ai trecut la a doua opțiune”.

Denisa mai susține că dacă s-ar face un rezumat al ultimelor zile, s-ar observa că până în ziua în care ea nu l-a mai privit pe Dima, ”nici măcar nu stătea lângă ea. Nu mai zis de îmbrățișări”.

