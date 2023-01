Mireasa sezon 6. Anunțul făcut de doamna Adriana pe internet. Ce a postat pe contul său de Instagram

Recent, doamna Adriana a lansat o rugăminte pentru cei care îi urmăresc activitatea în social media. Mama lui Cosmin i-a rugat să o urmărească pe platforma TikTok.

Doamna Adriana, anunț în social media

La câteva săptămâni după anunțul care a luat prin susprindere pe toată lumea, doamna Adriana a revenit în social media, acolo unde pare să fie activă pe toate platformele.

Aceasta a pus pe Instastories o bucată dintr-un clip de pe Tiktok și i-a încurajat pe urmăritori să acceseze link-ul spre profilul său.

După cum ne-a demonstrat în casa Mireasa sezon 6, doamna Adriana este o mamă modernă, așa că nu s-a putut abține de la a își deschide cont pe platforma populară.

Pe contul său, doamna Adriana are imagini cu ai săi copii și diverse filmulețe care i-au plăcut. Cel mai recent clip este cu Mihaela, fiica sa și Cosmin, care se îmbrățișează strâns.

”Să vă trăiască copii, să fie fericiți și să vă bucurați de ei toată viața, sunt minunați.”, a scris cineva în comentarii. Doamna Adriana a mulțumit pentru cuvintele frumoase.

Ce spunea doamna Adriana despre despărțirea dintre Cosmin și Miruna de la Mireasa sezon 6

Într-o intervenție telefonică la Mireasa Capriciile Iubirii de la Antena Stars, doamna Adriana afirma că a acceptat-o pe Miruna de dragul fiului său, Cosmin.

„Am avut un atac de panică revăzând acele imagini. Nu doresc niciunei mame să treacă prin ce am trecut eu. Sunt supărată în primul rând pentru că îl văd pe Cosmin așa, pentru că eu ca mamă vreau să-l văd zâmbind. Nu am vrut să plâng. Dacă am făcut acolo ce am făcut și mi-am călcat pe suflet și pe inimă nu am vrut să demonstrez nimic nimănui. Am fost într-o emisiune foarte vizionată. Mă sună mame plângând să-mi spună că le pare rău. Eu în naivitatea mea am văzut ți am înțeles tot ce a făcut acea persoană.

Nu vreau să-i dau numele. Nu pot. Mi-am dat seama din emisiune, de fapt, cum ea. Dar în mintea mea care nu mai judeca normal atunci am crezut până la urmă că poate ea a vârsta pe care o are și-a dat seama că a făcut multe greșeli în viață, cum toți facem, și poat eîși dorește o familie și vrea să schimbe ceva. Și de-asta am zis în gândul meu, mușcându-mi limba, să-i dau o șansă. Am făcut-o pentru Cosmin, pentru că l-am văzut îndrăgostit, deși, de foarte multe ori mă uitam la el și nu-mi venea să cred că poate să fie atât de bun și îmi venea să sar pe el, să-l iau la bătaie în direct”, a spus mama lui Cosmin.

Doamna Adriana a vorbit și despre certurile pe care le-a avut cu oamenii din casa Mireasa, precizând că regretă că i-a fost alături Mirunei, dșei de multe ori le dădea dreptate în gândul său celor care o criticau.

„Pot să spun public și o fac din tot sufletul că toți din casă au avut dreptate. Eu când mă certam cu ei în gândul meu le dădeam dreptate. Dar am făcut-o pentru Miruna. M-a mințit și s-a jucat cu mine pe degete.