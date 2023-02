Mireasa, sezon 7. Sora lui Alex a intrat în direct după despărțirea tânărului de Irina. Cuvintele care l-au emoționat pe băiat

Sora lui Alex i-a oferit sfaturi fratelui său, în cadrul emisiunii de la Antena Stars. Andreea i-a spus concurentului Mireasa că nu este mândră de comportamentul fratelui ei din ultima perioadă.

„Noi suntem bine Alex, dar tu nu cred că faci bine deloc. Ne-ai pus pe toți într-o situație foarte penibilă, de care nu suntem mândri deloc, cu relația cu Irina”, a spus Andreea.

Irina și Alex și-au anunțat despărțirea la Mireasa.

Ce întrebare i-a adresat sora lui Alex Irinei, în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii

Ulterior, sora lui Alex i-a adresat o întrebare Irinei: „Dacă Bogdan a fost în inima ta și în gândurile tale, de ce ai ales să faci un cuplu cu Alex?”.

„M-a atras ceva și am vrut să descopăr mai mult, dar m-am mințit pe mine”, a răspuns fata.

„Eu nu vreau să te judec, dar nu consider că trebuie să formezi un cuplu cu o persoană pe care vrei să o cunoști. Amândoi s-au grăbit, nu numai Irina. Ca să ajungi ca fată să te lași sărutată și mângâiată, înseamnă că ai sentimente pentru acel băiat. Nici Alex și nici Irina nu știu ce vor să facă. În Alex am avut încredere, am crezut că o să fie ceva frumos”, a spus sora lui Alex în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Întrebată dacă ea crede ce spune Alex, că s-a implicat în relație cu Irina doar să-i facă jocul Irinei, Andreea a răspuns: „Alex chiar s-a implicat. Nu-l cred în stare de așa ceva. Doar să se joace cu sentimentele ei.

Apoi, Andreea i-a trimis un mesaj fratelui ei, iar concurentul Mireasa a fost vizibil emoționat când a ascultat-o.

„Să arăți mai mult respect și să nu te mai pui într-o postură urâtă și să nu te mai intereseze subiectele din casă care nu-ți aparțin. Tu știi foarte bine de ce te-ai dus acolo. Dreptatea nu este doar la tine”, i-a spus Andreea lui Alex.

