Mireasa sezon 8, 20 decembrie 2023. Pe cine au avut alături Bia și Robert în campania pentru Finală. De ce Daria nu i-a susținut

Finaliștii Mireasa au fost invitați să-și facă puțină „campanie electorală” înainte de nunțile care vor avea loc pe 22 decembrie 2023. Deși este prietenă cu Bia, Daria a spus că e imparțială.

Concurenții Mireasa au mers la camera de AntenaPLAY pentru a-i convinge pe fanii emisiunii să voteze pentru un anumit cuplu. Dintre cei singuri, Andreea a decis să-i susțină pe Bia și Robert. Daria și Adrian, precum și Bogdan și-au exprimat imparțialitatea.

Întrebată în emisia live de ce nu o susține pe Bia, prietena ei, Daria a răspuns: „Cosnider că la fel de dragi îmi sunt și Madi și Ana și nu pot să mă duc de partea cuiva. Eu îi susțin pe toți”

„Știam. Nu afectează prietenia noastră cu nimic”, a reacționat Bia.

Citește și: Mireasa sezon 8, 20 decembrie 2023. Doamna Nadia nu a vrut să vorbească în campania electorală pentru Finală. Care a fost motivul

Robert, Bia, doamna Anina și Andreea au transmis un mesaj împreună înainte de Finala Mireasa

Inițial. Doamna Anina a spus că nu a simțit dorința Biei de a-i susține pe ea și Robert la campania electorală. Mama băiatului a vrut ca viitoarea noră să-i ceară din suflet să le fie alături, dar fata i-a spus să facă ceea ce simte.

Totuși, în cele din urmă mama lui Robert a mers alături de Bia, Robert și Andreea la cameră, pentru a-și susține cauza.

„Am ajuns mereu să fim la un numitor comun și să punem iubirea mai presus de orice”, a spus Bia în campania electorală.

Doamna Anina a avut un discurs amplu în fața susținătorilor.

„Am trecut prin multe. Ne-am lămurit, ne-am cunoscut mai bine. Orice experiență pe care am avut-o a fost o cunoaștere. Nu a fost ușor, dar până la urmă iată-ne ajunți în finală și am încreder că se iubesc și vor continua povestea pe baze sănătoase. Consider că apele s-au limpezit. Am învățat multe lecții și ne dorim să fie bine. Suntem o fmailie și întordeauna familia se susține”

Unde votezi pentru Marea Finală a sezonului 8

Finala Mireasa sezonul 8 este pe 22 decembrie 2023. Cinci cupluri și-au depus actele pentru căsătorie și s-a dat START VOT.

Cuplurile pot fi votate prin SMS la 1272 și gratuit pe cele două platforme de vot: http://mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1. Concurenții pot fi votați atât individual, cât și pe cupluri.

Perechea care se va afla pe primul loc, adică cea care va strânge cele mai multe voturi din partea telespectatorilor, va fi declarat câștigătoare și va intra în posesia premiului total brut în valoare de 40.000 de euro.

Condiția câștigării este, având în vedere scopul show-ului matrimonial Mireasa, ca perechea clasată pe locul 1 să oficieze căsătoria în cadrul emisiunii live.