Mireasa sezon 8, 4 decembrie 2023. Alex, deranjat de un gest făcut de Luiza. Tânăra i-a spus că nu poate fi nimic între ei

Luiza și Alex sunt în prezent concurenții singuri din casa Mireasa. Tânăra a ținut să-i spună băiatului că nu-și dorește o relație cu el.

Artiștii de la petrecere i-au îndemnat pe Luiza și Alex să danseze împreună. Luiza a fost reticentă și nu și-a dorit o apropiere fizică cu băiatul, iar tânărul nu s-a simțit tocmai confortabil când a văzut respingerea fetei. Luiza l-a luat la o discuție pe Alex:

Luiza: Nu vreau să te simți prost. Eu știu că ție poate ți-e drag de mine. Ai empatie. Dar eu nu vreau nimic mai mult.

Alex: Ok. Acum mă simt ultimul om. Când vin spre tine ai niște reacții…

Luiza: Ești un băiat ok.

Alex: Nu trebuie să-mi zici chestiile astea. Eu știu cum sunt

Luiza: Poate tu ai trecut mai repede peste. Și eu am trecut peste, dar nu simt nimic pentru mine. Eu mă gândesc mereu la omul de lângă mine. Am simțit să-ți zic.

Alex: Eu am făcut niște pași către tine, e ok. Nicio problemă. Sunt bărbat, nu e ca și când am încercat ceva și nu a mers. Nu-mi spune că nu am funcționa, pentru că nu mă cunoști. Zi-mi că nu ești atrasă și nu simți. Mie mi s-a părut că tu m-ai mai privit. Nu e problemă.

Băiatul a declarat ulterior în casă că nu i-au plăcut argumentele Luizei, având în vedere că a observat cum fata îl urmărește cu privirea pe Bogdan.

„Cineva pentru mine trebuie să fie. Probabil Luiza a fost influențată de trecutul meu. Sunt multe întrebări și gânduri. Cu ce am greșit? Glumeț sunt, urât nu sunt, agresiv nu sunt! Să-mi spui că tu consideri că nu am rezone… Dar ai încercat să vezi? Măcar cu un sărut, sau să stăm 3 zile de vorbă! Nu sunt nici balaur, nici monstru!”, a spus Alex.

Sezonul 8 Mireasa a revenit cu noi povești de iubire

În sezonul 8 Mireasa, gazda emisiunii, Simona Gherghe, a întâmpinat o nouă serie de concurenţi care au pornit în aventura vieţii lor, în căutarea unei iubiri infinite, alături de partenerii pe care îi vor întâlni în casa Mireasa.

Materialele de prezentare ale noilor concurenţi au fost realizate într-o locaţie de poveste, la malul mării, şi au fost difuzate în cadrul premierei noului sezon.

Poveşti surprizătoare de viaţă, emoţie, iubire, intrigă, răsturnări de situaţie, dezvăluiri şocante, momente unice, veselie, prietenie, dragoste necondiţionată, cereri în căsătorie spectaculoase, mirese şi miri fericiţi, nunţi aşteptate şi mai puţin aşteptate, iubire venită ca prin magie, viaţa în Casa Mireasa surprinsă 24 de ore din 24, toate acestea fac parte din fenomenul Mireasa, reality show cu sezonul numărul 8.

În plus, la fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare peripețiile din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.