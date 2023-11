Mireasa sezon 8, 6 noiembrie 2023. Reacția Luizei după ce doamna Lucica a spus despre ea: „săraca” în gală. Daria a intervenit

După gala Mireasa de pe 3 octombrie a existat un conflict între Bogdana și doamna Lucica pe de o parte și Daria și Luiza de cealaltă parte

După gala de vineri, unde Simona Gherghe i-a invitat pe concurenții care s-au enervat văzând imaginile în care Bogdana se certa cu doamna Lucica să se ridice în picioare, fata a fost în continuare nervoasă.

„Mi-au dat o mare lecție că s-au ridicat în picioare, m-au pus pe mine la zid și s-au simțit bine. Poate să se ridice toată țara asta în picioare să arate spre mine cu degetul, că pe mine nu mă interesează”

În emisia live de Mireasa de pe 6 noiembrie, Bogdana și Liviu au precizat că s-a remediat situația.

„I-am cerut scuze. Am reflectat la ceea ce s-a întâmplat. Mi-am dat seama că am greșit”, a spus Bogdana.

Daria și Bogdana, conflict în casa Mireasa

Tot în urma galei de vineri, a izbucnit un conflict între Bogdana pe de o parte și Luiza și Daria de cealaltă parte.

Luiza l-a nominalizat în gală pe Liviu pentru eliminare, iar doamna Lucica a comentat: „Doamne, săraca!”

„Sunteți o femeie destul de trecută prin viață. Eu am și zis motivul. Ați zis săraca. Eu nu sunt săracă. Am părinți, mă descurc singură. Pur și simplu așa votez, că am dreptul ăsta. Și nu cred că vă permiteți să mă faceți săracă. Nu e frumos”

Daria a mers la Luiza și i-a spus că îi place foarte tare atitudinea ei. În acel moment a apărut și Bogdana, iar Daria i-a spus că nu e cazul să le întrerupă conversația.

„Ai venit să-mi spui că e vot nul. Pe mine nu mă interesează”, a spus Bogdana.

„Sincer! Îmi pare rău că ți-am dat ocazia să te întorci în casă! Sper să zbori”, a spus Daria

„Poate zbori tu”, a spus Bogdana.

Daria a precizat că ea nu susține cuplul Bogdana- Liviu, pentru că cei doi creează tensiuni în casă. Fata a amintit de momentele în care Liviu și-a făcut „incultă” propria mamă”.

Pe celălalt front, Bogdana se plângea de ce i-a spus Daria.

„Una care e sub orice critică se dă mare doamnă aici. Se folosește de Adrian să rămână în casă. Mă lăsați în pace? Ea a venit aici doar pentru reclamă. Se dă mare sfântă!”, au fost comentariile Bogdanei.

În emisia live de Mireasa de pe 6 noiembrie 2023 Daria i-a spus lui Liviu că nu își exprima opinia față de el și Bogdana, dacă doamna Lucica nu i-ar fi dat sfaturi lui Adrian despre ea.

