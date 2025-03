Chefi la cuțite, sezonul 15, 19 martie 2025. Cine a câștigat a șasea amuletă. Ce concurenți i-au impresionat pe jurați

Orlando Zaharia, Richard Abou Zaki, Ștefan Popescu și Alexandru Sautner s-au întâlnit în bucătărie pentru a șasea amuletă din sezonul 15 al emisiunii Chefi la cuțite. Descoperă ce concurenți au impresionat, în ediția din 19 martie 2025.

În ediția a șasea a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15, dni 19 martie 2025, am putut să descoperim numeroase povești de viață inedite, rețete delicioase și porții duble de emoții.

Claudiu Mihai Tălpeanu are 13 ani și a spus despre el că „a fost făcut pentru sport, pentru asta l-a făcut Mama Natură”. Puștiul a făcut baschet, a devenit campion la motocross și acum practică fotbalul.

Plin de energie, acesta caută mereu să fie în mișcare: „Antrenorul îmi spunea baterie!”.

Puștiul i-a surprins pe jurați cu o rețetă de vită cu piure de cartofi și ciuperci, demonstrând faptul că are o pasiune imensă și pentru gătit. Cu trei cuțite, acesta a primit șansa de a merge mai departe, în bootcampul emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15.

A venit rândul juraților să treacă prin emoții. Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu s-au întâlnit în bucătărie pentru a afla de la Irina Fodor ce probă li s-a pregătit de data aceasta, în ediția din 19 martie 2025.

„M-am gândit să vă fac astăzi un cadou! Cred că va fi interesant pentru toată lumea, pentru că, pe cât de simplu pare pentru toată lumea, pe atât de practică va fi”, a fost vestea dată de Irina Fodor, care a anunțat că tema de gătit este sandvișul cald.

În plus, aceasta a anunțat faptul că celebra actriță Magda Catone este cea care va face degustarea. Amuleta pusă în joc a fost una puternică: „Ai puterea să salvezi un concurent de la eliminare, din orice echipă. El va intra în echipa ta”.

„Asta amuletă, amuleta care face bine. Dă o nouă șansă!”, a fost de părere Orlando Zaharia.

Fără să mai stea pe gânduri, Chef Orlando Zaharia, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu și-au ales rețetele și apoi s-au apucat imediat de gătit.

Între timp am putut să îl cunoaștem pe Mircea Jurj, în vârstă de 60 de ani, din Alba Iulia. Bărbatul este de meserie bucătar și a dezvăluit întâmplări trăite în perioada în care a lucrat în străinătate. Ca să îi impresioneze pe chefi, acesta a ales să pregătească o inedită rețetă de ficat de strut în sos de vin, salvie, ceapă și sos chilly, cu piure de cartofi cu mascarpone, cremă de brânză și trufe, cu sos de carambola, ghimbir și suc de rodie.

„Dacă iau patru cuțite vă promit că în noaptea asta nu o las pe nevastă-mea să doarmă!”, a zis concurentul în culise.

După ce s-au amuzat copios de dezvăluirile bărbatului, acesta a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe în bootcampul Chefi la cuțite sezonul 15.

După ce preparatele au fost gata, cei patru au degustat și au împărtășit păreri.

Un alt concurent din ediția a șasea a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 din 19 martie 2025 este Luke Magro în vârstă de 31 de ani din Malta.

„Cariera mea în modeling a început la sala de sport. După ce am făcut mai multe postări, fotografii m-au contactat pentru a colabora cu mine. Am fost căutat apoi și de branduri pentru campanii, dar nu aveam mulți urmăritori atunci, aveam cam 3000-5000. Mi-a plăcut întotdeauna să gătesc, așa că am început să fac câteva rețete, să montez filmele și să le postez pe paginile mele de pe rețelele de socializare. Iar filmulețele cu rețete au mers mult mai bine decât cele cu moda, pentru că aveam multe urmăritoare și femeilor le place mult să gătească. Am ajuns la 300.000 de urmăritorit în câteva luni”, a dezvăluit bărbatul, care înainte să devină creator de conținut a fost electrician.

Jurații au fost impresionați de clipurile realizate de bărbat și, la final, i-au oferit cuțitul de argint al prieteniei.

A urmat apoi degustarea făcută de Magda Catone, care a analizat atent fiecare preparat.

Un alt concurent care a venit la Chefi la cuțite sezonul 15 ca să își demonstreze priceperea în materie de gătit a fost Radu Ștefan Buldur în vârstă de 28 de ani, care în prezent este analist video. A făcut volei 13 ani, apoi a decis să devină frizer. Într-o zi, acesta l-a avut client pe Chef Orlando Zaharia: „Aveam puține emoții, știam că standardul e ridicat și că trebuia să iasă ce trebuie. El, fiind un om foarte bun, m-a ghidat și m-a ajutat să mă relaxez. A venit tot la mine, apoi mi-a devenit cel mai bun client și prieten. E un om care m-a ajutat și mi-a dat foarte multă încredere. E un om care știe să motiveze, e un om cu suflet cald”.

Pentru preparatul său, steak de vită cu piure de cartofi și reducție de vin roșu, concurentul a primit trei cuțite și șansa de a merge mai departe.

După acest concurent, Magda Catone și-a făcut apariția în platou și a anunțat verdictul. Chef Ștefan a primit 2 puncte, Chef Richard a primit 3 puncte, Chef Sautner a primit 4 puncte și Chef Orlando a primit 5 puncte și amuleta!

Tot în ediția din 19 martie 2025 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 15 am putut să o vedem și pe Lia Moruzzi în vârstă de 22 de ani, din Cluj. Aceasta i-a surprins pe jurați cu dezvăluirile sale. Este artist tatuator, spune că este nonconformistă și că a ales să devină fie model pentru fotografii nud artistice. Pentru rețeta sa de ecler corean la tavă, concurenta a primit două cuțite.

Una dintre surprizele ediției a fost atunci când am putut să o vedem pe Maria Tănase, zisă și Mari Cocheta sau Mari „nu apă”. Femeia a participat în urmă cu 12 ani la o emisiune și replica ei „Nu apă!” a devenit celebră. În prezent, femeia din Gorunești Slătioara are 49 de ani, este pensionară și continua să realizeze clipuri video amuzante.

Aceasta a spus ce comunitate impresionantă de urmăritori are, dar și prin ce momente dificile a trecut în ultima perioadă. Totuși, femeia găsește puterea să fie optimistă și să îi facă și pe alții să râdă: „Dumnezeu mă iubește!”. La final, concurenta a primit cuțitul de argint al prieteniei.

Alți concurenți care au venit la Chefi la cuțite sezonul 15 în ediția din 19 martie 2025 au fost Matteo Păftăluta, Cosmin Ionescu și Costin Căinaru.

Apoi a venit rândul Biancăi Pătruțiu să îi impresioneze pe jurați. Tânăra în vârstă de 26 de ani este din Cluj și este analist. Concurenta a avut ceva emoții și chiar a izbucnit în lacrimi atunci când a simțit că nu îi iese perfect rețeta de Basque Cheesecake cu alune.

Totuși, chefii au văzut potențialul tinerei și i-au oferit patru cuțite și șansa de a merge mai departe, în bootcampul Chefi la cuțite, sezonul 15.

