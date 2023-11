Mireasa sezon 8, 7 noiembrie 2023. Nou conflict între Bia și doamna Anina. Mama și iubita lui Robert au izbucnit în lacrimi

În emisia live de Mireasa de pe 7 noiembrie 2023 au fost difuzate imagini cu doamna Anina, Bia și Robert, care sunt în mijlocul unui conflict. Atât fata cât și mama au plâns.

Doamna Anina a afirmat într-un material difuzat la Mireasa, Capriciile Iubirii că nu ar avea o problemă dacă Robert și Bianca nu ajung în Finala Mireasa. După emisiune, Bia s-a retras în camera ei și a plâns, iar doamna Anina a mers după ea. Fata a spus, printre lacrimi, că nu dorește să discute.

Ulterior, Bia și Robert au avut o conversație cu doamna Anina, nemulțumită că fata nu a fost deschisă la dialog anterior.

„Pe cât de greu e în casă, pe atât am vorbit cu Robert că ne dorim să experimentăm tot ce e în casă. Nu vreau să se înțeleagă în exteriorul casei că mi-e indiferent dacă plec sau rămân”, a spus Bia.

„V-am mai zis că starea mea nu are legătură cu dumneavoastră, doamna Anina. Nu v-am dat la o parte”, a spus Bia.

„Ne pui foarte tare la zid”, a spus Robert.

„Nu mă lași cu ochii în soare și să îmi dai impresia că am greșit eu cu ceva. Nu mă lua oficial! Dacă poți să vorbești de la suflet la suflet. Bianca, niciodată să nu spui de față cu Robert că nu am înțeles. Vă iubesc, dar într-adevăr noi nu vom locui împreună. Bine, dragii mamii! Vreau să vă văd cum vă înțelegeți afară în locuință plătită de voi”

„Recunoaște-mi în față în momentul ăsta că nu îți place de ea. Când se inflamează puțin situația tu spui că suntem pe cont propriu”, a spus băiatul

„Vorbim în realități diferite! Fiecare pe drumul lui”, a spus doamna Anina.

„Ieri eram tristă pentru că nu puteam să parcurg această etapă cu părinții mei. În momentul în care am o stare grea prefer să mă descarc emoțional și apoi să comunic”, a spus Bia în emisia live de Mireasa de pe 7 noiembrie 2023.

Simona Gherghe i-a spus Biei că nu e în regulă să lase oamenii să creadă că starea ei proastă este cauzată de ei.

Doamna Anina și Bia au izbucnit în lacrimi în emisia live de Mireasa

„După o viață de muncă și de chin... Nu te atac cu nimic, Bia! Mereu te aperi! E copilul meu și doare. Am discutat foarte clar: eu sunt cauza stărilor tale sau sunt stări de altă natură? Când nu îți convine de mine mă respingi și îmi spui că sunt stările tale. Să apelăm la specialiști dacă ai stări! De ce nu mi-ai spus că te-a deranjat ce am vorbit?”, a spus doamna Anina în live, printre lacrimi.

„Nu puteți avea o relație”, a spus Robert.

Bianca crede că doamna Anina nu o place, iar mama lui Robert consideră că iubita fiului nu o place.

Doamna Anina a discutat cu mamele despre noile disensiuni cu Bia.

„Eu nu sunt acceptată încă de Bianca și Dumnezeu mi-e martor că m-am dus spre ea”, le-a spus doamna Anina doamnelor Maria și Lucica.

Robert i-a luat apărarea Biancăi în emisia live de Mireasa:

„Cum să-i spui la săraca fată că are nevoie de psiholog pentru că are niște stări pe care și eu le am. Te rog să nu mai inflamezi situația! Tatăl meu nu e de acor cu tine”, a spus fiul doamnei Anina.