Mireasa sezon 8, 7 septembrie 2023. Ce antecedente penale are Bogdan. Tânărul a făcut o mărturisire care a „șocat-o” pe Madi

Bogdan a povestit în direct la Mireasa, în emisia de pe 8 septembrie 2023 că are dosar penal, după ce a fost prins la volan sub influența alcoolului.

După ce Madi a povesti că foștii ei parteneri au avut vicii care au determinat-o să-i părăsească, Bogdan a făcut o mărturisire neașteptată despre propriul trecut. „E foarte interesant paradoxul. Am trecut prin toate viciile, am antecedente penale și eu le-am cerut părinților mei să divorțeze”, a spus Bogdan la Miresa, Capriciile Iubirii, fapt care a pus-o pe gânduri pe Madi.

„În seara asta am avut o surpriză foarte șocantă. Bogdan a spus ceva despre viața lui. Cumva ceva de genul: viața este un paradox. Și a enumerat câteva vicii pe care eu nu le-aș accepta, dar el le-a făcut pe toate. Chiar nu mă așteptam. Aștept să vorbesc cu el, să-mi explice și mie. A făcut precizarea asta pe ultima sută de metri și m-a lăsat așa… Parcă zici că trecutul mă urmărește… Să dau tot de genul ăsta de persoane”, le-a spus Madi fetelor.

Ce a povestit Bogdan în direct la Mireasa

În emisia live de Mireasa de pe 7 septembrie 2023, Bogdan a dezvăluit ce antecedente penale are:

„Am dosar penal. După noaptea de revelion 2020. Am fost la un club în Cluj. Apoi am mers am dormit 3 ore jumate-4. M-am urcat în mașiă și am vrut să merg acasă. Am fost oprit de poliție. În circulație aveam alcool. la analize a ieșit că era în scădere, dar a fost pest elimita legală și așa am ajuns în instanță. Ăsta e dosar penal. Am mai avut un dosar cu cupajul urechilor la câine. Câinele meu a avut un accident de canisă, a fost puțin franjurat și estetic i-am cupat urechile. Antecedentele penale pot să vină din foarte multe lucruri. La jocuri de noroc am mai jucat.

Doamna Crina a ținut să precizeze că nu e dependent nici de jocuri de noroc, nici de alcool.

În ceea ce privește substanțele interzise, Bogdan a încercat să vadă cum reacționează.

„Apreciez că a spus singur, fără să-l întreb eu Nu mă deranjeză, dacă și-a dat seama ce a greșit”, a spus Madi.

„Dacă era vreo dependență, nu eram aici unde nu am acces la nimic”, a spus Bogdan.

