Mireasa, sezon 8. Adrian a intrat în direct după ce i-a scris Dariei că e dezamăgit de declarațiile ei. Cum a reacționat fata

La Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 16 noiembrie 2023 Adrian a avut o intervenție telefonică. Băiatul a ținut să discute cu Daria, după ce i-a trimis o scrisoare în care și-a prezentat dezamăgirea față de declarațiile „evazive” ale concurentei sezonului 8 Mireasa.

Adrian a trimis o scrisoare Dariei: „Sunt foarte dezamăgit de declarațiile tale de la Capricii. Am obosit de acest du-te – vino! Nici după presiunea plecării mele nu ai zis concret dacă vrei sau nu o relație. Nu ești sigură pe sentimentele tale și nu cred că poate fi ceva mai mult între noi. Cred că e mai bine să încetăm decât să avansăm și eu să depun mai multe sentimente. Mi-am dat seama că nu ești sigură de ceea ce vrei când ai ezitat la întrebarea doamnei Paula: Ce vei face afară când vor fi mai mulți băieți pe placul tău. Sau în momentul în care mi-ai spus că nu are rost să mă chemi în casă pentru că tu oricum vei ieși, iar aseară ai spus că-ți dorești să rămâi până la final. A existat o apropiere între noi doi acolo deoarece eram singuri. Afară lucrurile stau diferit. Nu vreau să-mi mai as sufletul călcat în picioare și să fiu refuzat”, a scris Adrian.

„Nu știam despre acest mesaj și nici nu vreau să cred! Vreasu să-i aud vocea”, a spus Daria, la Mireasa, Capriciile Iubirii, iar imediat Adrian a intrat în direct și i-a confirmat fetei că el a fost cel care a scris acele cuvinte.

Ce au vorbit Adrian și Daria în emsia live de Mireasa, Capriciile Iubirii

Adrian i-a reproșat fetei că nu spune ceea ce simte și că se contrazice pe ea însăși.

„Ai uitat tot ce a fost aici?”, a spus Daria

„Nu am uitat!”, a spus Adrian.

„Ba da. Am zis că nu mă interesează alți bărbați și mă îndrept doar spre tine! Am zis că prima direcție ești tu! Ce n-ai înțeles din asta?”, a spus Daria.

„Am vrut să văd o hotărâre din partea mea când ai fost întrebată despre mine. Nu să o iei pe ocolite”, a spus Adrian.

„Nu am luat-o pe ocolite! Îmi doresc să ies cât mai repede din casă ca să te văd. Dacă era să rămân aici rămâneam doar de dragul familiei și al susținătorilor. Abia aștept să te văd. Vreau să fii aici în ziua în care eu o să ies din casa Mireasa. Vreau să te sărut și să te văd în față! Mi-e dor de tine!”, a spus Daria.

„Vezi? Asta schimbă totul!”, a spus Adrian.

